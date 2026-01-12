Real Betis vs. Elche, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis recibe a Elche este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas en el estadio Benito Villamarín, por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Sigue aquí en directo el Real Betis vs. Elche de la Copa del Rey 2025-26

Los Béticos avanzaron a los octavos de final después de vencer por marcador de 2-0 a Real Murcia en la ronda de los 32 mejores, con gol de Cucho Hernández, además de un tanto en propia puerta de Diego Piñeiro del Álamo.

Por su parte, los Ilicitanos consiguieron su boleto a la fase de los 16 finalistas tras dejar en el camino por 1-0 a Eibar en los dieciseisavos de final, con anotación de Adam Boayar Benaisa.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Betis vs Elche, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports 2 (Argentina), Win Play (Colombia), ECDF Web/App (Ecuador), América Televisión (Perú-por confirmar), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports, a falta de confirmación oficial.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Betis vs Elche

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Benito Villamarín.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Elche alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Pellegrini Alineación probable Suplentes Manager E. Sarabia

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Real Betis

Los Béticos buscan superar la ronda de los 16 mejores, etapa en la que fueron eliminados un año atrás frente a Barcelona (1-5). El Real Betis cuenta con tres trofeos de Copa del Rey en sus vitrinas, dos en el siglo actual y el más reciente en 2022, por lo que el objetivo es mantenerse como protagonistas del certamen nacional en está y futuras ediciones, ante la dificulta que significa a ganar un título de liga con Barcelona y Real Madrid como obstaculos casi insuperables.

Noticias del Elche

Los Ilicitanos ya igualaron su actuación de la temporada pasada, en la que también alcanzaron los octavos de final, aunque en ese entonces con derrota a manos de Atlético de Madrid (0-4). El Elche obtuvo sus mejores resultados históricos en 1969 (subcampeón) y 1967 (semifinalista), pero desde entonces no supera los octavos de final, por lo que está se trata de una gran oportunidad, a pesar de estar bajo la condición de ser el equipo visitante y ante un rival que lo supera en liga por seis puntos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles