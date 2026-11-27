Noticias del equipo

El Betis no podrá contar con Dani Ceballos, José Antonio Morante y Giovani Lo Celso, lesionados, ni con Facundo Bernal, que cumple sanción. Todavía no hay once probable disponible, y se añadirán novedades más cerca del inicio del partido.

En el Rayo Vallecano son baja por lesión el portero Augusto Batalla y Luiz Felipe. El equipo de Benat San José no tiene jugadores sancionados.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

El Real Betis recibe al Rayo Vallecano en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en un partido de Primera División.

El equipo de Manuel Pellegrini llega en buen momento. Esta semana ganó 0-2 al Slovan Bratislava en la Liga de Campeones, y antes empató 1-1 con el Sevilla en el derbi sevillano.

El Betis suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Ocupa la cuarta plaza de la tabla y quiere sostener esa posición en casa.

El Rayo de Beñat San José atraviesa una racha más irregular. Perdió 0-1 ante el Valencia y antes cayó por 1-0 contra la Real Sociedad, sin marcar en ninguno de los dos encuentros.

Los madrileños son decimosextos y necesitan puntos para alejarse de la zona baja. Su victoria por 3-0 sobre el Celta de Vigo a finales de octubre demuestra que pueden ser peligrosos cuando se sueltan.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el encuentro.

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Estado de forma

El Betis acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su último resultado fue el 0-2 en el campo del Slovan Bratislava en la Liga de Campeones, y antes empató 1-1 con el Sevilla. También ganó 0-2 al Elche y 2-3 al Navalcarnero en la Copa del Rey. Su única derrota fue 2-1 ante el Borussia Dortmund. Marcó nueve goles y encajó cinco.

El Rayo Vallecano suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Cayó 0-1 ante el Valencia en su último encuentro y 1-0 frente a la Real Sociedad en el anterior, sin marcar en ninguno. Antes había vencido 3-0 al Celta de Vigo y 2-3 al Recreativo de Huelva en la Copa del Rey, mientras que su otro revés fue un 0-3 ante el Elche. El Rayo anotó seis goles y recibió siete.

Historial de enfrentamientos

El último duelo fue el 21 de febrero de 2026 en la Primera División, con empate 1-1 en Sevilla. De los cinco partidos del registro, cuatro terminaron en tablas y el Rayo ganó el restante, por 2-0 en marzo de 2024. El Betis no ha ganado ninguno de ellos. Los goles están igualados en el empate global a favor del Rayo por 6-4.

La clasificación

En la clasificación de la Primera División, el Real Betis es cuarto y el Rayo Vallecano ocupa la decimosexta posición.