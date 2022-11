Reacciones del Selección España vs. Costa Rica del Mundial Qatar 2022: declaraciones, ruedas de prensa, zona mixta y redes sociales

No te pierdas las palabras de los protagonistas tras el debut mundialista de La Roja.

La Selección española firmó el debut soñado en el Mundial de Qatar 2022 frente a Costa Rica tras la goleada que le encasquetó al conjunto centroamericano (7-0), en un duelo que estuvo marcado por la actuación coral de los pupilos de Luis Enrique y que supuso la mayor goleada cosechada por el combinado español en la historia de los mundiales. Tras la primera jornada del grupo E del Mundial, España es líder con 3 puntos, aunque empatada con la sorprendente Japón.

Laporte tiene ganas de ver a Luis Enrique en Twitch

Cuando es el Twitch del mister ? 👀🤣🍿 — Aymeric Laporte (@Laporte) November 23, 2022

#FIFAWorldCup 🇪🇸🇨🇷 Luis Enrique: "Ha sido una noche redonda. Nos suele costar siempre bastante empezar los torneos, hoy hemos roto esa racha. Hemos sido muy superiores en todos los aspectos del juego".https://t.co/h2FLnzh01h — GOAL España (@GoalEspana) November 23, 2022

Dani Olmo en TyC: "¿Luis Enrique es mejor streamer o mejor técnico? El mejor del mundo en los dos".

Campbell en RTVE: “No es lo que esperábamos, es difícil perder y más de esta forma. España lo ha merecido. El juego de España es de pie a pie, tiene movilidad y son técnicamente muy buenos, han andado finos de cara a puerta y por eso han marcado 7 goles. Hay que salir a ganar a Japón, lo pasado pasado está y mientras que matemáticamente podamos luchar vamos a hacerlo”.

Luis Enrique en RTVE:

-Partido excepcional: “Cuando salen las cosas así, el fútbol es un deporte maravilloso. El objetivo era tener el control del balón y hemos estado excepcionales en eso y de cara a gol".

-El plan de partido: "Nuestro objetivo era dominar continuamente el juego, estructurarnos para que el rival se fuera aburriendo. Hemos estado compensados y los 16 que han participado han estado soberbios".

-Rodri de central: "Rodri reúne las condiciones que ha de tener un central, es muy completo y versátil, lo que unido a sus condiciones técnicas y físicas nos viene genial. No soy de repetir, la verdad es que no sé quién va a jugar y seguramente no repitamos la alineación".

-Ilusión en la afición: "Todo lo que sea derrochar energía positiva a los aficionados está muy bien, pero el elogio debilita y mañana hay que preparar el partido ante Alemania. No vamos a ganar por goleada todos los partidos".

-Debut de Balde: "Tenemos que cuidar a Jordi, y hemos pensado que era el mejor momento para que entrara Balde, que es un avión".

-Actuación de Asensio de falso 9: "Asensio está en espectacular, a un nivel pletórico, ha estado soberbio en la continuidad, en el remate… ojalá que siga así”.

Carlos Soler en RTVE:

-Gran victoria: “Muy contentos, no imaginábamos una victoria tan holgada, pero el equipo se la merecía".

-La sorpresa de Japón: "Se ha visto que este grupo es complicado y no va a ser fácil jugar contra ellos. Desde el principio nos ha salido todo, al descanso nos hemos ido con mucha ventaja y hemos hablado que los goles son importantes y hemos intentado ayudar lo máximo posible".

-Altas expectativas: "Es normal que haya euforia entre los españoles, pero hay que ser cautos, es el primer partido y nos toca ahora contra Alemania y Japón".

Lo que hace que Luis Enrique cale en los jugadores: "Todos nos vemos como posibles titulares aunque partamos como suplentes, estamos super felices con el míster, el cuerpo técnico y lo que rodea a la Selección".

Balde en RTVE:

-El debut: “Muy contento por el resultado y por mi debut en un mundial, no hemos podido empezar mejor".

-Gran juego desplegado: "Teníamos una idea clara desde el principio, la del míster, y así ha salido".

-España candidata: "España siempre está en el top de las selecciones, pero paso a paso, tranquilos, que irá todo bien. Muy contento, está siendo un sueño para mí estar aquí. Luis Enrique me ha felicitado por mi debut, pero no me ha dicho nada más.

Dani Olmo en RTVE:

-Impresionante debut: “Hemos hecho un partidazo, teníamos claro que no iba a ser fácil, pero el equipo ha estado increíble".

-La clave de la goleada: "La clave era controlar el partido desde el principio, el calor les afectaba y por eso hemos podido generar más".

-Partido ante Alemania: Aún queda mucho, estamos contentos por este debut y ahora a pensar en Alemania. Hay que afrontar el partido como una final y tenemos que ganar para estar más cerca de pasar”.

Ferran Torres en RTVE:

Gran actuación: "Muy feliz, sabíamos que iba a ser difícil, es verdad que al descanso el marcador era abultado, pero los goles en esta competición son importantes y hemos ido a por más. Tratamos de jugar siempre como queremos desde el minuto 1 hasta el 90, y así lo hemos hecho".

España, ¿candidata a ganar el Mundial?: "No sé si somos candidata, pero sé que somos un gran grupo, que no se lo vamos a poner fácil a nadie y que tenemos mucha ilusión".