Reacciones del Marruecos vs. Selección España del Mundial Qatar 2022: declaraciones, ruedas de prensa, zona mixta y redes sociales

La Roja cayó en la tanda de penaltis ante Marruecos y los protagonistas no ocultaron su decepción tras depedirse del Mundial.

El sueño de la Selección de España en el Mundial Qatar 2022 ha acabado. La Roja cayó en octavos de final en la tanda de penaltis ante Marruecos y se despide prematuramente del sueño de conseguir su segunda estrella.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022

Ferran Torres: "Vamos a intentar convencer a Busi y a los veteranos para que se queden"

“Dolidos por la derrota, creo que no nos la merecíamos y que hemos sido superiores. No hemos podido materializar las ocasiones que hemos tenido. Orgullosos del equipo y del entrenador.”

"Más que un cierre de ciclo, hoy ha sido una derrota que nos ha dolido. Vamos a intentar convencer a Busi y a los veteranos para que se queden. Y con el míster, no sé que pasará, pero iremos con él hasta la muerte. Lo que decida, será lo mejor”.

Unai Simón: "Hemos sido superiores, pero eso vale de poco"

"Creo que en los 120 minutos de partido hemos sido superiores al rival, pero de poco vale lo que diga ahora si no acertamos de cara a gol. En la tanda de penaltis ellos han sido superiores y es lo que les ha hecho llegar a cuartos".

"Estamos viendo que hay sorpresas en todo el Mundial, no hemos sido capaces de superarlo y no nos esperábamos irnos eliminados contra Marruecos pero es la realidad y nos toca volvernos a casa".

Busquets: "Los penaltis siempre son cara o cruz, nos ha tocado cruz"

Ha sido un partido muy duro, no hemos encontrado huecos. Hemos tenido una ocasión en el último segundo con Pablo Sarabia, hemos intentado desgastarlos, hemos dado vueltas. Los penaltis siempre son cara o cruz, nos ha tocado cruz".

"Ahora lo importante es la selección, no yo. Es una noche difícil, dura. Estamos en la buena dinámica, con un grupo muy joven que seguro que esto les va a curtir".

Marcos Llorente: "En los penaltis podía pasar cualquier cosa"

"Los penaltis es lo que tienen, puede pasar cualquier cosa. Era muy complicado, ellos estaban muy ordenados atrás, muy solidarios, el césped no acompañaba que se pudiesen hacer circulaciones rápidas. Empezamos bien, con Alemania hicimos un buen partido, contra Japón tuvimos diez minutos de despiste y hoy hemos hecho un gran partido".

Rodri: "Hemos dado todo y no se puede reprochar nada"

"No me salen la palabras, es un momento complicado. El equipo ha dado todo y no se puede reprochar nada. Lo hemos intentado todo y hemos acusado la fatiga. Hemos controlado el partido y nos ha faltado el gol".

"El fútbol no entiendo de merecimientos y nos vamos con una sensación amarga. Les agradecemos el apoyo y lo hemos intentado todo. No ha entrado ni un penalti y ellos lo han metido todo".