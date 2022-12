Reacciones del Argentina vs. Francia de la final del Mundial Qatar 2022: declaraciones, ruedas de prensa, zona mixta y redes sociales

Todo lo que se diga tras la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Argentina y Francia han disputado el partido de los partidos en el Estadio Lusail de Doha: la final de la Copa del Mundo.

Y tras el encuentro, han empezado a sucederse las reacciones tras un apasionante partido en el que Messi y Mbappé han medido sus fuerzas como los líderes de ambos equipos.

Lionel Escaloni: "Es para la gente, los que estamos acostumbrados a estas cosas, que a veces no se dan. Es todo mérito de ellos. Es un disfrute increíble haber estado en la cima. Uno siempre dice la familia, pero en mi casa, si mi papá me está viendo, y mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar las brazos, de no ir en contra de nadie. Lo importante es que cuando no se da es que la gente sepa entender que tanto yo como otro entrenador siempre se quieren hacer las cosas bien".

Dibu Martínez: "Dos tiros de mierda y nos empatan el partido. Era el destino sufrir. Gracias a Dios. No pudo haber un Mundial que se ha soñado tanto como este. El primero me tiré mal. Pero después lo hice todo bien. Salgo de un lugar muy humilde, me fui a Inglaterra muy chico, se lo quiero dedicar a mi familia".

Nicolás Tagliafico: Llegamos con mucha tranquilidad, si no se sufre no vale, hoy había que sufrir un poco más. El primer tiempo fue muy bueno. El segundo tuvimos nuestros errores pero supimos sacarlo adelante. Se lo dedico a todos los argentinos y a toda la gente que bancó a esta selección. Ojalá que haya servido para poder mantenerlo en el futuro y darnos cuenta de que cuando estamos juntos somos mejores".

Enzo Fernández: No tiene precio, no hay nada más linda que esto, mi familia en la tribuna. Es algo que no voy a olvidar en mi vida.

Paredes: "Para nosotros era muy importante que la gente que entrara lo hiciera bien. Estamos orgullosos. Es un sueño hecho realidad. Uno piensa en la gente que nos apoyó siempre".

