Reacción inmediata del Barcelona tras la polémica arbitral ante el Atlético de Madrid

El Barcelona prepara medidas urgentes tras la polémica arbitral del partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones, disputado anoche contra el Atlético de Madrid.

El Atlético venció 2-0 en el Camp Nou entre fuertes críticas al arbitraje, sobre todo por una acción en la segunda parte protagonizada por Marc Bopel.

El portero del Atlético, Juan Musso, sacó de puerta y entregó el balón al defensa Marc Poblet, quien lo detuvo con la mano dentro del área sin que el árbitro lo sancionara.

Hans Flick y los jugadores del Barcelona criticaron al árbitro, Estefán Kovač, por no pitar un penalti claro a favor del equipo catalán.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, informó este jueves: «Última hora: el Barcelona está considerando seriamente enviar una protesta oficial a la UEFA».

Añade que el club no está de acuerdo con algunas decisiones arbitrales y planea recurrir.

Y concluyó: «Entre esas decisiones se encuentra la de Marc Bopel, que cogió el balón con las manos después de que el portero Musso se lo pasara».

Un experto en arbitraje concluye: «Lo ocurrido con el Barcelona ante el Atlético es un escándalo».