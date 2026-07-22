Dayot Upamecano disfruta molestando a Michael Olise. A principios de año, el FC Bayern publicó un vídeo en redes sobre los apodos del equipo. Upamecano reveló que llama a Olise por su segundo nombre, «Akpovie». «Siempre se enfada cuando lo digo», admitió entre risas. «Pero lo digo igual».

En las últimas semanas lo ha llamado así varias veces para hablar de un asunto serio: el posible fichaje de Olise por el Real Madrid. Pese a tener contrato hasta 2029 sin cláusula de rescisión, el delantero de 24 años sería objetivo del club blanco. Según L’Équipe, durante el Mundial Olise preguntó a sus compañeros Kylian Mbappé y Aurélien Tchouameni sobre la vida en el Real Madrid. Eso molestó a Upamecano, quien le habría rogado quedarse en el Bayern.

Así, Upamecano podría convertirse en pieza clave de la ofensiva bávara para retener a Olise. Preguntado por el futuro de su compatriota, tras la clasificación de Francia a cuartos del Mundial, respondió sonriendo: «¡Se queda, se queda!».

Dayot Upamecano renueva como «pilar» del Bayern.

Upamecano puede aportar su propia experiencia: cuando en febrero de 2025 se frustró temporalmente su renovación con el Bayern, también sonó su fichaje por el Madrid, e incluso se dijo que ya había dado el visto bueno a un traspaso gratis en 2026.

Finalmente, él o su agente usaron el interés blanco para lograr una renovación mucho más lucrativa con el Bayern, igual que hizo Alphonso Davies un año antes. En febrero, Upamecano amplió su contrato, que expiraba en 2025, hasta 2030. El acuerdo incluye un salario de 20 millones de euros y una prima de firma similar.

En el Bayern respiraron aliviados: «Una plantilla necesita puntos de referencia», celebró el director deportivo, Max Eberl. «Con Dayot establecemos el siguiente». Y el central, de 27 años, siguió siendo un baluarte. Es notable porque, en los últimos años, varios jugadores del equipo muniqués cayeron en inexplicables crisis de rendimiento o se lesionaron tras recibir aumentos salariales. Basta preguntar por Leon Goretzka y Serge Gnabry, o por Alphonso Davies y Jamal Musiala.

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«Un auténtico monstruo», lo definió Deschamps.

Tras una gran temporada con el Bayern, el central confirmó en el Mundial su nivel de élite. Lo demostró sobre todo en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Tras formar una pareja sólida con William Saliba en los duelos clave del torneo, el seleccionador Didier Deschamps optó esta vez por Ibrahima Konaté y Maxence Lacroix. Konaté, que este verano fichará gratis por el Real Madrid procedente del Liverpool, reemplazará a Upamecano.

Lacroix y Konaté mostraron mucha inseguridad ante Inglaterra y al descanso Francia perdía 0-4. Entonces entró Upamecano, ganó un duelo y propició el 1-4; desde ahí actuó como líder emocional y cambió la energía del equipo. En la remontada, asistió en el 4-5, aunque Francia cayó 4-6. Unos 45 minutos que mostraron su nivel. Además, ya no comete los errores de antes.

«Es, sin duda, uno de los mejores defensas del mundo. Tiene una fuerza atlética increíble. Puede hacerlo todo», elogió Deschamps, que calificó a Upamecano de «auténtico monstruo». En el Bayern, seguirá formando la pareja titular de centrales con Jonathan Tah, aunque su cláusula de salida podría activarse ya este verano.

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Dayot Upamecano cuenta con una cláusula de rescisión para el próximo verano.

Al renovar, obtuvo un buen aumento, una prima y una cláusula de 65 millones, cifra modesta para un defensa de su nivel.

Por eso, en los próximos meses pueden reaparecer los rumores sobre su salida. Sería lógico que el París Saint-Germain lo considere como sucesor a medio plazo de Marquinhos. Si Upamecano decidiera marcharse, el Bayern sería impotente, a diferencia de lo que ocurre ahora con Olise.

Su disposición a permanecer en Múnich dependerá de las perspectivas de éxito del equipo. Y aquí recaemos en Olise: si finalmente se marchara —lo que ahora parece improbable—, podría desilusionar a otros, como Upamecano, y desencadenar una reacción en cadena.