¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoManchester City
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

RB Leipzig vs. Manchester City, en directo hoy: ¿quién televisa y transmite el partido por streaming?

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Liga de Campeones

El RB Leipzig se enfrenta al Manchester City en la Champions League. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

La UEFA Champions League por televisión

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

RB Leipzig vs. Manchester City: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Red Bull Arena Leipzig

El partido entre RB Leipzig y Manchester City comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

RB Leipzig vs. Manchester City en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre RB Leipzig y Manchester City se transmitirá en directo por DAZN. El encuentro estará disponible en streaming a través de la plataforma.

Los temas de la semana: ¿cómo les ha ido al RB Leipzig y al Manchester City?

El RB Leipzig llega al duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el Leipzig venció a domicilio al Schalke 04 por 2-0 en la Bundesliga. Antes se impuso con claridad al Elversberg por 4-0. Las dos derrotas en ese periodo llegaron ante el Real Madrid (1-4 en la Champions League) y el Bayern Múnich (1-6 en la Bundesliga). En total, el Leipzig marcó doce goles y encajó doce en esos cinco partidos.

El Manchester City ganó dos y perdió dos de sus últimos cinco partidos oficiales, además de registrar un empate. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Brighton en la Premier League. Antes, el City goleó al AEK Atenas por 5-1 en la Champions League. En total, el City marcó once goles y encajó seis en esos cinco partidos.

RBL

RBL - Formulario

FCB
L6-1
RMA
L4-1
ELV
W4-0
ESN
W1-2
S04
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
BHA
W2-2
BHA
L0-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: alineaciones

RB Leipzig contra Manchester City alineaciones

4-3-3
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuC. BaumgartnerC. BaumgartnerN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziR. CruzR. CruzA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaG. DonnarummaG. DonnarummaN. O'ReillyN. O'ReillyM. NunesM. NunesA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezI. NdiayeI. NdiayeE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
RB Leipzig

Once inicial

Manchester City

Suplentes

Manager

  • Martín Demichelis
  • E. Maresca
RB Leipzig

Lesiones y suspensiones

Manchester City

RB Leipzig vs. Manchester City: estado de forma

RBL

RBL - Formulario

FCB
L6-1
RMA
L4-1
ELV
W4-0
ESN
W1-2
S04
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
BHA
W2-2
BHA
L0-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

RB LeipzigEmpateManchester City
1
1
3
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
6Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
W
W
W
W
3
ArsenalArsenalARS
431072+510
W
D
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
431074+310
D
W
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
7
ComoComoCOM
4301115+69
W
W
L
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
L
W
W
W
9
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
11
Manchester CityManchester CityMCI
421195+47
D
W
L
W
12
BrujasBrujasCLB
421196+37
D
W
W
L
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
D
W
L
W
15
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
16
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
420246-26
W
L
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
41212205
D
W
L
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
W
D
L
D
22
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
24
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
26
RB LeipzigRB LeipzigRBL
411238-54
D
L
W
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
410358-33
L
W
L
L
28
FC OportoFC OportoPOR
410336-33
W
L
L
L
29
LensLensRCL
410338-53
L
L
L
W
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
31
AEK AtenasAEK AtenasAEK
4103511-63
L
L
L
W
32
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401348-41
L
D
L
L
34
VikingVikingVIK
4013510-51
L
L
D
L
35
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google