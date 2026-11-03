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Liga de Campeones
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RB Leipzig vs. Manchester City, en directo hoy: ¿Quién televisa y transmite el partido por internet?

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Liga de Campeones

El RB Leipzig se enfrenta al Manchester City en la Champions League. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
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República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
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RB Leipzig vs. Manchester City: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Red Bull Arena Leipzig

El partido entre el RB Leipzig y el Manchester City comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

RB Leipzig vs. Manchester City, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Liga de Campeones entre el RB Leipzig y el Manchester City se retransmitirá en directo por DAZN. El encuentro estará disponible en streaming a través de la plataforma.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el RB Leipzig y el Manchester City?

El RB Leipzig llega al duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el Leipzig venció a domicilio al Schalke 04 por 2-0 en la Bundesliga. Antes, el equipo se impuso con claridad al Elversberg por 4-0. Las dos derrotas en ese periodo llegaron ante el Real Madrid (1-4 en la Liga de Campeones) y el Bayern de Múnich (1-6 en la Bundesliga). En total, el Leipzig marcó doce goles y encajó otros doce en esos cinco partidos.

El Manchester City ganó dos y perdió dos de sus últimos cinco partidos oficiales, además de sumar un empate. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Brighton en la Premier League. Antes, el City goleó por 5-1 al AEK Atenas en la Liga de Campeones. En total, el City marcó once goles y encajó seis en esos cinco partidos.

RBL

RBL - Formulario

FCB
L6-1
RMA
L4-1
ELV
W4-0
ESN
W1-2
S04
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
BHA
W2-2
BHA
L0-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: alineaciones

RB Leipzig contra Manchester City alineaciones probables

4-3-3
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiC. BaumgartnerC. BaumgartnerR. CruzR. CruzA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolA. KhusanovA. KhusanovR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
RB Leipzig

Once inicial

Manchester City

Manager

  • Martín Demichelis
  • E. Maresca

RB Leipzig vs. Manchester City: estado de forma

RBL

RBL - Formulario

FCB
L6-1
RMA
L4-1
ELV
W4-0
ESN
W1-2
S04
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
BHA
W2-2
BHA
L0-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

RB LeipzigEmpateManchester City
1
1
3
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
6Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
15
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
24
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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