¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.
Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita
- Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
- Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
- Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
- Inicie sesión & encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
La UEFA Champions League en televisión
Orange TV
✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar
✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura
✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica
Orange TV
✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar
✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura
✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica
Orange TV
✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar
✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura
✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica
RB Leipzig vs. Manchester City: hora de inicio
El partido entre RB Leipzig y Manchester City comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.
RB Leipzig vs. Manchester City hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?
El partido de la Champions League entre RB Leipzig y Manchester City se transmitirá en directo por DAZN. El encuentro estará disponible en streaming a través de la plataforma.
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con RB Leipzig y Manchester City?
RB Leipzig llega al duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, Leipzig venció por 2-0 a domicilio al Schalke 04 en la Bundesliga. Antes se había impuesto con claridad al Elversberg por 4-0. Las dos derrotas en ese periodo llegaron ante el Real Madrid (1-4 en la Champions League) y el Bayern de Múnich (1-6 en la Bundesliga). En total, Leipzig marcó doce goles y recibió doce en esos cinco encuentros.
Manchester City ganó dos y perdió dos de sus últimos cinco partidos oficiales, además de registrar un empate. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Brighton en la Premier League. Antes, el City derrotó con claridad al AEK Atenas por 5-1 en la Champions League. En total, el City marcó once goles y recibió seis en esos cinco partidos.
RB Leipzig vs. Manchester City: alineaciones
RB Leipzig contra Manchester City alineaciones probables
RB Leipzig vs. Manchester City: estado de forma
RB Leipzig vs. Manchester City: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
RB Leipzig vs. Manchester City: las clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
W
W
W
W
|2
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
W
L
W
W
|3
|4
|3
|0
|1
|12
|6
|+6
|9
L
W
W
W
|4
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
W
W
W
|5
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
W
W
W
|6
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
W
L
W
W
|7
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
W
W
W
|8
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
W
D
D
W
|9
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
D
W
W
|10
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
L
D
W
W
|11
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
W
L
W
|12
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
W
L
W
|13
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
W
W
L
|14
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
W
W
L
L
|15
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
W
W
L
L
|16
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
W
L
W
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
W
L
L
W
|18
|4
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|6
W
W
L
L
|19
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
L
W
L
D
|20
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
L
L
W
D
|21
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
W
L
D
|22
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
L
D
W
L
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
D
L
W
L
|24
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
W
L
L
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
L
W
L
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
L
L
W
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
L
L
W
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
L
W
L
|29
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
L
L
W
L
|30
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
L
L
W
L
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
D
L
D
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
D
L
L
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
L
D
L
|34
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
L
L
L
|35
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
L
L
L
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
L
L
L
L