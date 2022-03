El Atlético de Madrid visita este sábado el estadio de Vallecas para medirse al Rayo Vallecano en un derbi madrileño en el que aspira a consolidarse en los puestos de Champions.

Simeone apuesta por el mismo once que ganó en el Old Trafford y metió al Atleti en cuartos de final de la Champions League. Los colchoneros tienen la baja de Carrasco, sancionado para esta jornada.

El Rayo suma nueve partidos sin ganar en Liga y no puede esperar más. No estará el que sería el gran atractivo del partido, el Tigre Falcao, uno de los ex rojiblancos más queridos por la afición colchonera.

Minuto a minuto

49' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KOKE RESURRECCIÓN!!!! Rayo Vallecano 0-1 ATLÉTICO DE MADRID. ¡¡Koke inaugura el marcador!! Con la defensa franjirroja algo estática, Koke tira la pared con Joao Félix y busca el remate con el interior hacia el palo largo para batir a Dimitrievski.

Griezmann ha tenido la ocasión más clara del Atleti:

Ya hay onces de los dos equipos:

Buenas amigos de Goal, bienvenidos al derbi madrileño de la jornada 29 de Liga que enfrenta en Vallecas al Rayo Vallecano y al Atlético de Madrid, que quiere asegurarse los puestos de Champions League.

Reacciones

La previa de Goal del Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid, de LaLiga

El Rayo Vallecano ha perdido sus últimos seis partidos ante el Atlético de Madrid en LaLiga, quedándose sin marcar en los últimos cinco – es su racha más larga de derrotas y de encuentros sin marcar ante los rojiblancos en la máxima categoría.





Desde la llegada de Diego Simeone al banquillo del Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco solo ha sufrido una derrota a domicilio en LaLiga ante el Rayo Vallecano (4V 1E 1D), 2-1 en febrero de 2013, partido en el que el actual jugador del Rayo, Radamel Falcao, marcó el único gol del Atlético de Madrid.





El Rayo Vallecano ha ganado dos de sus últimos tres derbis ante rivales de la Comunidad de Madrid como local en LaLiga (1D), tras haber perdido los cuatro anteriores, mientras que el Atlético de Madrid solo ha ganado uno de sus últimos cuatro como visitante (1E 2D).





El Rayo Vallecano no ha ganado en sus últimos nueve partidos en LaLiga (2E 7D) y la última vez que enlazó 10 sin victoria en la competición fue en noviembre de 2018 (10P 4E 6D) con Míchel Sánchez como entrenador.





El Atlético de Madrid ha ganado sus últimos cuatro partidos en LaLiga, una victoria más que en sus 10 anteriores encuentros en la competición (3V 1E 6D) – es su racha más larga de triunfos en competición liguera en la actual campaña.





El Atlético de Madrid ha encajado nueve goles en el último cuarto de hora de partido de la primera mitad en LaLiga esta temporada, la cifra más alta de un equipo (igualado con Granada, Real Betis y Sevilla).





El jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ha marcado en sus últimos cinco partidos ante el Rayo Vallecano en LaLiga (seis goles en total) – nunca ha anotado en seis encuentros seguidos en la máxima categoría ante un mismo rival (también en cinco seguidos ante el Sporting de Gijón entre 2011 y 2016).





El jugador del Rayo Vallecano, Óscar Trejo, segundo máximo asistente (9) en LaLiga 21/22 tras Karim Benzema (11), ha sido sustituido en 18 encuentros esta temporada – solo Rubén García de Osasuna ha sido sustituido más veces en esta campaña liguera (23).





Joao Félix ha participado en cinco goles en total en sus últimos cuatro partidos en LaLiga con el Atlético de Madrid (cuatro goles y una asistencia) – ha anotado seis goles en 20 partidos en LaLiga 2021/22 y está a solo un gol de igualar su mejor registro en una misma campaña en la competición (siete en 31 encuentros en la 2020/21).





El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, perdió en su único enfrentamiento en los banquillos con el Atlético de Madrid, 2-0 en la primera vuelta esta temporada en LaLiga – como jugador, perdió seis de sus últimos ocho encuentros ante los rojiblancos en todas las competiciones (1V 1E), incluida la final de la Europa League en mayo de 2012 con el Athletic.





PARTIDO Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid FECHA Sábado, 19 de marzo ESTADIO Estadio de Vallecas HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M46 O110) M+ LaLiga 1 (M47 O112) El artículo sigue a continuación LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG: 17:00, CHI: 17:00, COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid

Rayo Vallecano (1-4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Mario Suárez, Catena, Fran García; Óscar Valentín, Santi Comesaña; Bebé, Trejo, Álvaro García; Sergi Guardiola.

Atlético de Madrid (1-3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Herrera, Lodi; Joao Félix, Griezmann.