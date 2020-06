Rayo Vallecano vs. Albacete en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

El partido más largo del mundo, como lo han llamado muchos, se juega en Vallecas para marcar la reanudación de la competición en España.

¡EL PARTIDO!

Minuto 69. No se conforma el Rayo con ese golazo de Advíncula y por eso busca el segundo, el que remate la faena. El no parece reaccionar y está lejos de encontrar el empate. Si no lo busca, no lo encontrará.

Minuto 61. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Se adelanta el en Vallecas! TREMENDO GOLAZO del peruano Luis Advíncula para poner en ventaja a los de Paco Jémez. Remate muy potente, imposible para Nadal, desde el pico del área. El jugador sudamericano buscó el espacio y sacó un remate impresionante fue viajó directamente a la escuadra. Advíncula celebra con sus brazos abiertos, mirando al cielo.

Minuto 57: ¡La ha tenido el Rayo! ¡TOMEUUUUUU NADAAAAAAALLL! Cabeceó Catena, tras varios rechaces en un saque de esquina, y el balón lográ encontrarlo Tomeu Nadal. El portero del Albacete, providencial para evitar que el equipo madrileño se adelante en el marcador. Ocasión clarísima para los locales.

Minuto 45: Ya rueda el balón en Vallecas. Rayo y Albacete disputan los últimos 45 minutos del partido que empezaron hace tres meses.

Emotivo homenaje al costado del campo

En Vallecas han colocado al costado del terreno de juego una pancarta en memoria de todos los fallecidos por el coronavirus Covid-19. El presidente del club, Raúl Martín Presa, ha puesto además algunos ramos de flores.

En memoria de:



Tomás Redondo

Rubén Urbano

Boris Hitti

María Ángeles Puente

Santiago Martín#RegresarSinOlvidar #PorLosQueNoVuelven pic.twitter.com/VQSWbNhEBf — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) June 10, 2020

Vallecas guarda un minuto de silencio

Siguiendo el protocolo establecido por las autoridades, se está guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus Covid-19.

Así calientan los jugadores del Rayo

Así calientan los jugadores del Alba

Alineaciones confirmadas del Rayo - Albacete

El once elegido por Paco Jémez es el conformado por Dimitrievski; Advíncula, Catena, Saveljich, Milic; Saúl, Comesaña, Trejo, Joni Montiel; Álvaro y Andrés Martín; por su parte, el cuadro de Lucas Alcaraz salta al campo con Tomeu Nadal; Benito, Arroyo, Kecojevic, Fran García; Pedro, Azamoum, Barri, Dani Ojeda; y Zozulia.

Del 15 de diciembre... al 10 de junio

Cabe recordar que este partido comenzó el pasado 15 de diciembre, pero finalizará recién hoy, casi cuatro meses después. Y hay que destacar que el Albacete juega con un futbolista menos, por la expulsión aquel día de Eddy Silvestre. Por ese motivo, podemos decir que el Rayo-Alba es el partido más largo de la historia de .

¡Buenas noches a todos y bienvenidos a Vallecas!

Este miércoles vuelve el fútbol en España y lo hace para que Rayo Vallecano y Albacete finalicen el partido más largo del mundo, tal y como lo han denominado muchos. Y es que este encuentro fue suspendido en diciembre pasado por los insultos al delantero ucraniano Roman Zozulia y, después de superar el parón por coronavirus Covid-19, 123 vuelve a salir a escena. Quédate con nosotros para vivir en directo todo lo que hace a este histórico compromiso, empezando por las alineaciones, continuando por las polémicas, los goles, las reacciones y las ruedas de prensa. ¡Te esperamos!