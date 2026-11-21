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Beñat San Jose no podrá contar con Augusto Batalla ni con Luiz Felipe, ambos en la enfermería del Rayo Vallecano. No hay suspensiones confirmadas en el bando local y se espera que el técnico vasco complete el equipo con las novedades que se confirmen antes del encuentro.

Valencia afronta el desplazamiento con importantes ausencias. Sergi Canós, Dimitri Foulquier, Diego López, Jesús Vázquez y Umar Sadiq están en la lista de lesionados de Javier Aguirre. A estas bajas se suma la suspensión de José Gayà, capitán del equipo, que no estará disponible tras su expulsión ante el Real Madrid. La dirección deportiva del club actualizará el parte médico conforme se acerque la fecha del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano recibe a Valencia en el Vallecas, en un partido de LaLiga que enfrenta a dos equipos con necesidades bien distintas en la tabla. Los de Beñat San Jose, decimocuartos en la clasificación, buscan encadenar una racha positiva después de un comienzo de temporada irregular.

El Rayo llega a este encuentro con una victoria y una derrota en sus dos últimos compromisos ligueros. El triunfo por 3-0 ante el Celta de Vigo fue un resultado sólido, pero la derrota por 1-0 frente a la Real Sociedad el pasado 8 de noviembre frenó el impulso de los vallecanos.

Valencia, por su parte, atraviesa un momento delicado. El equipo de Javier Aguirre ocupa el puesto 19 de LaLiga y llega a Madrid después de una semana cargada de polémica. La derrota por 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla el 7 de noviembre estuvo marcada por la expulsión del capitán José Gayà y una serie de incidentes que trascendieron más allá del terreno de juego.

La baja de Gayà por sanción es un golpe significativo para los visitantes, que ya arrastraban una larga lista de lesionados. Aguirre tendrá que recomponer su defensa en un campo donde los márgenes de error son mínimos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

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Estado de Forma

Rayo Vallecano acumula una victoria, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-0 ante la Real Sociedad en LaLiga, aunque antes habían firmado un contundente 3-0 sobre el Celta de Vigo. En Copa del Rey también sumaron una victoria, ganando 3-2 al Recreativo Huelva. Los vallecanos han marcado siete goles y encajado siete en este tramo.

Valencia registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue el 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla, mientras que el triunfo más destacado fue el 0-1 en campo del Elche. El equipo che ha anotado ocho goles y ha tomado cinco en este período, lo que refleja sus dificultades defensivas.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de mayo de 2026 en LaLiga, cuando Valencia y Rayo Vallecano empataron 1-1 en Mestalla. En los últimos cinco duelos directos, el balance es de cuatro empates y una victoria para el Rayo, con el conjunto madrileño ganando 1-0 en diciembre de 2024.

Standings

En la clasificación de LaLiga, Rayo Vallecano ocupa el puesto 14, mientras que Valencia se sitúa en el 19.