Raya, en un mensaje contundente al seleccionador de España: ¡Te haré la vida imposible!

En una rueda de prensa previa al debut de España en el Mundial 2026, el portero del Arsenal, David Raya, admitió que lucha por arrebatarle la titularidad a Unai Simón y que se esfuerza al máximo para complicarle la decisión al seleccionador Luis de la Fuente de cara al debut contra Cabo Verde el lunes.

En la concentración de la selección, describió un ambiente muy positivo y afirmó: «El grupo está muy contento y con muchas ganas de que empiece el partido. Vamos a darlo todo para ganar el primer partido, que es vital», y subrayó que el equipo afronta el debate sobre la portería de forma natural y sana.

«Nos motivamos para ser mejores y ponérselo difícil al entrenador. El que juegue lo dará todo, y el que se quede fuera intentará ayudar».

Preguntado por la polémica externa, elogió a Unai Simón: «La portería está en buenas manos, sea quien sea el que juegue. Unai está rindiendo a un gran nivel y nos llevó a ganar la Liga de Naciones y la Eurocopa; sin él no habríamos logrado esos títulos».

El reto y la ambición

Preguntado si se le ignora por jugar en la Premier League, respondió con seguridad: «Quizá sí, quizá no. Es normal que los medios abran este debate. Cuando llegué a la selección, la gente se preguntaba quién era yo. Me esfuerzo por mejorar y representar a mi país».

Y lanzó un mensaje claro al seleccionador De la Fuente: «El debate va dirigido a todos vosotros; el lunes intentaré poneros las cosas difíciles».

La relación con García

Elogió también a su compañero Juan García, portero del Barcelona: «Nuestra relación es fantástica; siempre sonríe y trabaja duro. Tiene habilidades completas. Es un honor trabajar con él; ha hecho una temporada excepcional. Sin él, el Barcelona no habría ganado la liga tan fácilmente».

Sobre la posibilidad de jugar con Inglaterra por su larga estancia allí, afirmó con claridad: «Nunca se me ha pasado por la cabeza. Me siento español y siempre he querido representar a España. Me sentiría un extraño con Inglaterra, por más tiempo que viva allí».

Sobre las opciones de España en el torneo, Raya dijo: «Somos campeones de Europa, pero hay muchos equipos fuertes. Debemos centrarnos en cada partido y en lo que podemos controlar. Ya veremos hasta dónde podemos llegar», y subrayó que «un buen comienzo en cualquier torneo te da la confianza necesaria para arrancar con fuerza», especialmente ante Cabo Verde, partido que calificó de «difícil».