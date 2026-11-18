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En el Ravenna sigue dando que hablar el regreso de Ronaldinho al terreno de juego.

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Casi una década después de anunciar su retirada del fútbol, el delantero brasileño de 46 años jugó el pasado domingo la primera parte del partido de liga del grupo B de la Serie C italiana en el que su Ravenna venció 2-0 en el derbi al Forlì, que después contrató a Lamberto Zauli como nuevo entrenador en sustitución de Nicola Campedelli, quien había dimitido. Mientras tanto, el defensa Filippo Romagna, nacido en 1997, formado en la Juventus y exjugador del Cagliari, ha empezado a entrenarse a prueba. Es agente libre tras dejar el Sassuolo al término de la pasada temporada, una vez que expiró su contrato el pasado 30 de junio.

En el otro banquillo está Andrea Mandorlini. El propio entrenador del Ravenna declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Sin duda, ha sido uno de los momentos más importantes de la historia deportiva de Rávena».

«Entrenar a Ronaldinho, aunque solo haya sido una vez más el calentamiento previo al partido, es pura emoción para mí. Hablamos de un fuera de serie, pero también de una persona extraordinaria. Llegó aquí con esa sonrisa que todos conocíamos y estuvo disponible para todos: compañeros, chicos de las categorías inferiores y familiares. No le negó a nadie un selfi, un autógrafo o un saludo; dedicó su tiempo y compartió su alegría».

«¿Tuve miedo de jugar con diez un partido importante como el derbi? Nunca. Lo habíamos preparado todo al detalle junto con el club: había un plan preciso para gestionar la calidad de Ronaldinho y también estudiamos una alineación especial para que fuera un valor añadido».

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«Desde el punto de vista del marketing fue un golpe sensacional, pero yo soy entrenador y me ocupo de lo que pasa en el campo. Y puedo deciros que sí, Ronaldinho fue importante para vencer al Forlì en un partido no oficial, pero 'oficialísimo', más aún por tratarse de un derbi».

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«Ronaldinho es un fenómeno. Se integró en el vestuario con la educación y la humanidad que visteis por televisión. Ninguna actitud de superestrella. Se cambió con nosotros, motivó a los chicos uno por uno y compartió con ellos momentos íntimos e inolvidables. Es el típico fuera de serie que no te decepciona cuando lo conoces de cerca».

«Ya me habían hablado de él dos exjugadores míos. Cuando entrenaba al Verona, les pregunté a Rafael Marquez y Javier Saviola (excompañeros suyos en el Barcelona, N. de la R.) cómo era Ronaldinho en el vestuario. Me hicieron un retrato de él que he comprobado que era exacto aquí en Rávena. Una persona alegre, sonriente, siempre disponible para sus compañeros, de las que llenan de alegría el vestuario porque sabes que pueden hacerte ganar partidos. Un campeón así te quita presión».

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«¿Conectó especialmente con alguien? Vinicius es brasileño como él y le hizo de guía, pero diría que conectó con todos, como demuestra la foto previa al partido en la que toda la plantilla posó a su lado y, sobre todo, la euforia desatada al celebrar el gol que nos puso por delante. Ha ganado la Champions League y Mundiales, pero verlo celebrar así, a los 46 años, un gol contra el Forlì fue pura emoción también para mí».

«¿El impacto de Ronaldinho en Rávena me recordó a alguno de los grandes campeones con los que jugué? Quizá a Karl-Heinz Rummenigge cuando yo estaba en el Inter. También entonces fue un fichaje extraordinario para los aficionados, pero también para nosotros, los jugadores».

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«Ronaldinho me dijo que le gustaría mucho volver para jugar otro partido, que se divirtió y que se sintió muy a gusto con los chicos. Por mi parte, la disposición es total: para un campeón así, la puerta no está abierta, sino de par en par».