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En el Ravenna, el regreso de Ronaldinho al campo sigue dando que hablar.

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Casi una década después de anunciar su retirada del fútbol, el delantero brasileño de 46 años jugó el pasado domingo la primera parte del partido de liga del grupo B de la Serie C italiana que su Ravenna ganó por 2-0 en el derbi contra el Forlì, que después contrató a Lamberto Zauli como nuevo entrenador en sustitución de Nicola Campedelli, que había dimitido.

En el otro banquillo está Andrea Mandorlini. El propio técnico del Ravenna declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Sin duda, ha sido uno de los momentos más importantes de la historia deportiva de Ravenna».

«Entrenar a Ronaldinho, aunque solo fuera una vez, además del calentamiento previo al partido, es pura emoción para mí. Hablamos de un jugador excepcional, sí, pero también de una persona extraordinaria. Llegó aquí con esa sonrisa que todos conocíamos y estuvo a disposición de todos: compañeros, chicos de las categorías inferiores y familiares. No le negó a nadie un selfi, un autógrafo o un saludo; compartió con todos su tiempo y su alegría».

«¿Tuve miedo de jugar con diez un partido importante como el derbi? Nunca. Lo habíamos preparado todo al detalle junto con el club: había un plan preciso para gestionar el talento de Ronaldinho y también diseñamos una alineación especial para que aportara un valor añadido».

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«Desde el punto de vista del marketing fue un golpe sensacional, pero yo soy entrenador y me ocupo de lo que pasa en el campo. Y puedo deciros que sí, Ronaldinho fue importante para vencer al Forlì, un partido no oficial, pero 'oficialísimo', porque además era un derbi».

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«Ronaldinho es un fenómeno, se integró en el vestuario con la educación y la humanidad que visteis por televisión. Ninguna actitud de superestrella. Se cambió con nosotros, motivó a los chicos uno por uno y compartió con ellos momentos íntimos e inolvidables. Es el típico jugador excepcional que no te decepciona cuando lo conoces de cerca».

«También me habían hablado de él dos exjugadores míos. Cuando entrenaba al Verona, les pregunté a Rafael Marquez y Javier Saviola (excompañeros suyos en el Barcelona, n. de la R.) cómo era Ronaldinho en el vestuario. Me hicieron un retrato de él que he comprobado que era exacto aquí en Ravenna. Una persona alegre, sonriente, siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros, de las que llenan de alegría el vestuario porque sabes que puede hacerte ganar partidos. Un campeón así te quita presión».

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«¿Conectó con alguien en particular? Vinicius es brasileño como él y le hizo de guía, pero diría que conectó con todos, como demuestra la foto previa al partido en la que toda la plantilla posó a su lado y, sobre todo, la celebración desatada tras el gol que nos puso por delante. Ha ganado la Champions League y Mundiales, pero verlo celebrar así, a los 46 años, un gol contra el Forlì fue pura emoción también para mí».

«¿El impacto de Ronaldinho en Ravenna me recordó a alguno de los grandes campeones con los que jugué? Quizá a Karl-Heinz Rummenigge cuando yo estaba en el Inter. También entonces fue un fichaje extraordinario para los aficionados, pero también para nosotros, los futbolistas».

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«Ronaldinho me dijo que le gustaría mucho volver para jugar otro partido, que se divirtió y que estuvo muy a gusto con los chicos. Por mi parte, estoy totalmente dispuesto: para un campeón así, la puerta no está abierta, sino de par en par».