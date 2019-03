Raúl Jiménez: “Si un equipo me quiere es lo que tendría que pagar”

El delantero mexicano no quiso entrar en polémica sobre los 41 millones de euros y aseguró que él tiene que responder en la cancha.

Raúl Jiménez está teniendo una temporada de ensueño con el Wolverhampton, equipo en el que se encuentra a préstamo y tiene una opción de compra por 41 millones de euros que tendrían que pagar al .

“Si un equipo me quiere, pues eso es lo que tendría que pagar. Yo en ese tema de números no me meto, lo que tengo que hacer es dentro de la cancha y hacer valer todo eso”, señaló el delantero mexicano en entrevista con Marca Claro.

El canterano del América dejó claro que le gustaría permanecer con los , pues consideró que se está haciendo un gran trabajo en el equipo.

“Sí me gustaría (quedarme), estoy muy contento y muy ilusionado porque se hizo un gran proyecto en Wolverhampton. No es normal que un equipo recién ascendido esté peleando por puestos de , entonces para nosotros es algo muy emocionante”, sentenció.