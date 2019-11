Raúl Gudiño no descarta posible salida de Chivas

A la llegada de Luis Fernando Tena, el seleccionado nacional fue relegado a la banca para dar actividad a José Antonio Rodríguez.

Como parte de la reestructuración que pretende Ricardo Peláez, en son conscientes de que podría haber movimientos en todas las líneas de la plantilla, con la intención de volver a los primeros planos.

Y aunque el propio Peláez explicó a los porteros del Guadalajara que sería la única posición en la que no habría ajustes, Raúl Gudiño negó tener miedo a dejar la institución, toda vez que busca tener la regularidad que perdió con Luis Fernando Tena.

“Uno se maneja tranquilo, uno sabe de los rumores, sabe de las cosas. A final de cuentas, la mejor decisión va a ser la que tomen ellos y también la que yo tome para un futuro”, mencionó a la llegada del club a la Perla Tapatía luego de la derrota con Santos en .

El seleccionado nacional con Gerardo Martino entiende la presión que significa la institución rojiblanca: "Sabemos lo que es portar el escudo. No es lo mismo, con todo respeto, estar en otra institución que en Chivas. Creo que eso todos lo sabemos”.

Gudiño fue contundente, más cuando se avecina el proceso mundialista para 2022, para el que está contemplado por Gerardo Martino en la renovación de seleccionados.

“Lo que quiero es jugar, es lo que más me apasiona, es lo que más me gusta y siempre estoy buscando jugar, siempre buscando tener minutos para poder aspirar a la selección. Eso es una característica, que al final de cuentas uno tiene que ir sin miedo sobre los sueños, sobre las metas, seguir adelante es lo que más me impulsa a mí”, dijo.