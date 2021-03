Raúl García en Goal: "Voy de cara, doy lo que tengo y algunos se identifican conmigo"

No le gustan las entrevistas, ni “vende humo”, se siente feliz con su modo de ser y sus valores. Raúl García va de cara.

Raúl García Escudero (Pamplona, 11 de julio de 1986), se encuentra en uno de los momentos más dulces de su prolífica carrera. A sus 34 años, es uno de los pretorianos de Marcelino, uno de los pesos pesados del vestuario del Athletic y uno de los jugadores más queridos en San Mamés. Ha ganado ocho títulos (siete con el Atlético y uno con el Athletic) y dentro de unos días espera ganar las dos finales de Copa que tiene pendientes. ‘Rulo’ atendió a Goal para mantener una charla sobre el cambio del Athletic con Marcelino, sobre su fama de tipo duro, su menos conocida timidez y su amistad con Gabi, entre otras muchas cosas. No le gustan las entrevistas, ni “vende humo”, pero se siente feliz con su manera competir, con su modo de ser y con sus valores. Un tipo que va de cara.

Menudo cambio ha pegado al Athletic Club en unos meses…¿Qué ha pasado?

“Ha sido un cúmulo de cosas. Se nota que cuando hay cambios, todo el mundo está más alerta y todo el mundo cambia algunos hábitos. No por relajación, sino porque al ser humano le tienen que estar apretando y cuando llega un nuevo entrenador siempre hay un proceso de cambio. Cuando viene un entrenador nuevo pasa un poco eso. La dinámica de los primeros partidos, que saliera bien, el coger confianza, pues va saliendo todo de la manera que se ve”.

¿Hablasteis mucho en el vestuario de ese cambio?

"Siempre se habla. Tenemos un vestuario donde es fácil dialogar, todos se sienten parte importante de este club. Cuando las cosas no salen hay que recapacitar, ser conscientes de los errores y sí, es cierto que la gente con más experiencia pues ve un poco esas situaciones y lo arregla de la manera que es la mejor, hablando las cosas a la cara para que todo mejore"

Se fue Gaizka Garitano, llega Marcelino, hay un cambio, se gana un título y la sensación es que os lo creéis, que podéis con cualquiera, que ha cambiado el estado de ánimo y podéis con cualquiera..

"Hay que ser justo. Siempre digo lo mismo. No por hablar de una situación bien de ahora es hablar mal de lo de antes. Con Gaizka no se fue lo justo que se debió haber sido. Consiguió meternos en Europa, hay que estar superagradecidos y valorar lo que hizo. A partir de que dejó de ser entrenador, él lo vive como un aficionado más. Ahora tenemos un entrenador nuevo. Cada uno tiene su manera de ver el fútbol, confiamos mucho en Marcelino, nos está dando resultados y queremos seguir esa línea. Marcelino lleva mucho tiempo en esto y ha sabido como llegar a esta plantilla".

Llega Marcelino, tenéis una charla en grupo pero ¿cómo fueron las líneas maestras de tu primera conversación a título individual con Marcelino?

"Es cierto que tuve esa charla, casi al llegar. Lo agradecí mucho. Estaba en un momento que no estaba disfrutando de lo que hacía y eso es un primer error. Cuando no disfrutas las cosas no salen bien. Él me pidió, me habló de lo que podía aportar al equipo, de cosas que no estaba haciendo y podía intentar hacer…Y en ese momento, cuando las cosas no salen bien, aunque aparentemos tener carácter, pues nos viene bien ese cariño y esa confianza. Y a partir de ahí todo ha ido bien. Marcelino vino de cara, dijo las cosas como las sentía y me transmitió confianza. Al final, los resultados están ahí y es lo que importa…"

En el campo se ve que eres un gladiador, que vas a todas, que te peleas con todos…Eso se transmite, pero cuando te conocí te vi incluso un poco tímido…

“Sí, pero explica eso al que no me conoce (risas). El fútbol al final es mi trabajo, me gusta ganar y no me gusta nada perder. Pero después de mi, de cada futbolista, hay personas. Muchas veces se viven situaciones desagradables porque la gente a veces no entiende que no hay que pasar esa línea de respeto y educación. Soy una persona super-tímida, no me gusta ser el centro de atención... intento siempre pasar desapercibido. De hecho, intento hacer todos los planes que haría si no fuera futbolista y toda la gente que me conoce un poquito más le sorprende mi carácter"

Si no haces lo que te gusta, no disfrutas. Lo veo en el campo y en la vida. Ya no eres aquel chaval joven que llegó al Atleti, ahora estás más maduro, eres padre, tienes pareja..Pregunta que igual es una ·chorrada" ¿Cuándo van las cosas bien en casa va mejor en el campo y viceversa?

"Va todo de la mano. Las buenas vibraciones influyen. Pero tengo la capacidad de saber desconectar. Mi zona de confort es estar en casa, estar tranquilo y no me influye tanto. Pero es cierto que cuando la cosa va bien en lo deportivo va bien en casa y otras al revés. El disfrutar lo que haces no implica hacer lo que quieres. Ojo, para disfrutar hay que ser responsable…Representas a mucha gente, a muchos a los que les gustaría estar en tu situación".

El otro día hablando con gente del Athletic me decían “hay gente a favor de la directiva y gente que no”, “hay gente a favor del entrenador y gente que no”, pero todos están a favor de Raúl García. ¿Le gustas a todos en Bilbao?

“Bueno, siempre hay gente que no…No hay que ser ni blanco ni negro. Al final lo importante es que cada uno tenga la conciencia tranquila con lo que hace. La gente me demuestra en Pamplona, en Madrid y en Bilbao un cariño real. Los valores que tengo en mi día a día los tengo en mi trabajo. Me equivoco muchísimo como se puede equivocar cualquier persona, pero se me ve que voy de cara, que lo que tengo te lo voy a dar y por eso la gente se puede sentir identificada con mi manera de ser".

No te llama la atención demasiado el tema del periodismo o de hacer entrevistas, pero me llamó la atención un titular de una entrevista tuya en la que decías “Yo no vendo humo”…¿Qué querías decir con aquello?

"Al final vivimos en una sociedad en la que gusta mucho aparentar. No sé por qué. Es una de las cosas que no he entendido nunca, como eso de aparentar ser alguien que no eres. Hay gente que le gusta vivir incluso por encima de sus posibilidades. Al final somos como somos. La vida sólo es una y hay que disfrutarla desde el respeto y la educación a los demás. Se puede mejorar siempre, hay que buscar eso, pero hay que ser feliz. Hacer lo que uno puede hacer o lo que quiere y sentirse orgulloso de quién eres y de lo que tienes. No hay que pensar en nada más. Lo de “vender humo” tanto en presna como en redes sociales se hace mucho y hay que convivir con ello, pero cada uno es como es".

Hablando de aparentar. Tienes fama de tipo duro, de guerrero, gladiador…te habrá llegado que despiertas una sensación entre los aficionados de ser amado u odiado, temido o querido…los que son de tu equipo te adoran y los del contrario te tienen manía ¿lo notas o no?

“Está claro. No te voy a decir que me guste. Al final hago mi trabajo. Intento ganar, competir… Cuando pasas por los sitios sin que se note, eso no sucedería. Llevo años en esto. Mi forma de competir despierta eso. Es real. No tengo por qué esconderlo. Voy al choque, peleo todo, hablo mucho al árbitro y entiendo que haya esa manera de pensar sobre mí. Pero como he dicho antes, hay que pensar que detrás de todo eso, detrás de los jugadores, están las personas. Personas que sienten y padecen como cualquier otra. Cambio mucho de jugador a estar en la calle. Me siento orgulloso de que cuando hablo con una persona que no tengo trato diario y cambia de opinión sobre cómo soy, eso me hace sentir bien. Soy como soy Intento competir, pero fuera de eso, tengo claro que Todos somos iguales y tenemos que tratarnos con respeto y con educación”.

¿Te ha pasado alguna vez no poder con un defensa y llevarte el problema a casa? ¿Te ha durado algún partido 48 horas?

“Hoy en día nos conocemos tanto que ya sabes por dónde cojea cada uno. Hay partidos en los que cuando me encuentro con gente como yo, guerrera y que protesta, se hace duro y te hacen el partido pesado, pero los partidos se acaban cuando pita el árbitro. Estamos compitiendo por ganar. Lo que no gano yo lo gano el otro. Tiene que hacer rivalidad, pero sana".

A los periodistas nos gusta mucho saber si os picáis, si os decís, si os engancháis…

“Tampoco es que os guste. Quizá se ha creado esa situación ahora en el fútbol Cuando yo empezaba, antes nadie se preocupaba por el corte de pelo que llevaba nadie…. Hay que actualizarse, hay que ver cómo va la sociedad, porque no es el fútbol, es ver cómo va evolucionando la sociedad. Yo por ejemplo no soy mucho de conceder entrevistas pero yo tengo que tener un respeto para esa profesión y empatizar con la gente que vive de eso y se dedica a eso..”

Hablando de gente que “no vende humo”. Me viene a la cabeza Gabi, uno de tus mejores amigos, que me decía que una de las mejores experiencias que ha tenido en el fútbol fue aquel vestuario que se formó en el Atlético de Madrid. Con Gabi, con Adrián, con Juanfran, con Courtois…¿Qué recuerdos guardas de aquel grupo?

“Me hablas de Gabi y se me ponen los pelos de punta. Para mucha gente el fútbol es fútbol y ya está. Partidos, jugar y demás. Pero hay muchas cosas detrás. Con Gabi hemos tenido una unión muy especial. Hemos vivido grandes momentos y momentos durísimos juntos. Es una persona que me ha demostrado muchísimo, le tengo en un altar y es un fenómeno en todos los sentidos. Y es cierto que en esos años uno de los grandes activos del club era el vestuario que había. Gente con mucho carácter pero que pensaba en una misma dirección. Que las cosas se hacían de una manera, que si había que juntarse con uno y convencerle se hacía…Por eso fue como fue"

¿Al final acabará ganando la Liga el Atleti o se le hará largo el campeonato?

“Me gustaría que el Atleti ganase la Liga y creo que la va a ganar. Quiero que la gane porque conozco ese club y esa casa y creo que la va a ganar porque tiene plantilla para ello, tiene jugadores que pueden sustituir a los lesionados que haya. Era raro que hubiese tanta distancia de puntos como hasta hace poco, el Atleti va a tener que pelear, ahora el Barça está mejor que antes, pero lo importante conociendo al Cholo es saber que los jugadores sepan que la pueden ganar”

La gente en Bilbao está como loca. Ganáis al Madrid y al Barcelona, ganáis la Supercopa y ahora en la calla se habla de “triplete” si ganáis las dos finales de Copa. Es un momento histórico…

"Estamos intentando no pensar demasiado en ello. Ahora viene el parón de selecciones…Está claro que es un momento histórico. Hay gente aquí que ahora vive sus primeras experiencias en finales…Hay que llegar bien mentalmente. Hay momentos en los que se puede decantar todo por ciertos detalles y es bonito que haya ilusión en la calle. Luego la responsabilidad va de cuesta nuestra, ya no sólo ganar, sino dar buena imagen, estar a la altura y si se puede, ganar. Ahora que estamos viviendo momentos tan malos y con tan pocas alegrías, pues el consejo que le doy a la gente es que disfruten, cuando luego se pasa ya no se puede. Sé que los nervios están ahí, pero esto es para disfrutar."

Cuando te conocí estabas en un momento duro en el Atlético de Madrid. Te ponían de mediocentro y me decías ‘ojalá me pusieran cerca del área’. Estabas sufriendo. Pasaron los años y te pusieron cerca del área. Desde entonces te has hinchado a goles y pasarás a la historia como uno de los medios con más goles de La Liga pero ¿cuáles son los mejores y peores momentos de tu carrera?

“¿Sabes qué pasa? Que para mí los mejores momentos son los malos. Cuando más aprendes es cuando las cosas van mal. Y hablando de aquellos momentos tan malos que viví en Madrid, lo mejor es que supe darle la vuelta. Y me siento orgulloso de ello, no te voy a engañar. Sé que no era fácil. Por el Atlético de Madrid pasaron grandes jugadores en épocas anteriores y no pudieron triunfar allí. Y me siento orgulloso de esos momentos donde había dudas y pude cambiar. Tengo una mentalidad de confiar en lo que hago, de dar lo que tengo y por eso al final la gente se identifica. Tengo claro que muchos jugadores mejores que yo han pasado por el Atleti, pero muchos no han llegado a tener la seña de identidad que conseguí en el Atleti. Y me siento orgulloso. Me pasó en Pamplona, en Madrid y aquí. Tengo una manera de ser que logra que alguna gente se identifique conmigo. Los momentos buenos son las victorias y los títulos, pero eso queda en el currículum. Para mí los momentos malos, los momentos en los que cambias las situaciones, son los que me hacen sentirme orgulloso”.

Pues gracias por habernos entendido. Ya sé que no te gustan las entrevistas pero deberías prodigarte porque se te da bien. Un saludo a la familia y un abrazo. Un placer este rato contigo..

“Gracias a vosotros”.

Rubén Uría