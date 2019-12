Raúl Bobadilla: “Me gustaría cambiar de aire y jugar en Paraguay”

El delantero de Argentinos Juniors dejó abierta la posibilidad de mudarse al fútbol guaraní, ante un supuesto interés de Olimpia.

Raúl Bobadilla es un nombre al que siempre se relaciona con los ‘grandes’ de , en cada mercado de pases.

Olimpia lo tiene en carpeta, como en otro momento también ocurrió lo mismo con Cerro Porteño.

"Por ahora no hay nada, son solo rumores, pero ojalá se dé la posibilidad de volver a jugar en Paraguay", comentó Bobadilla a la AM970 de Asunción.

"En Cerro y Olimpia estuve muy cerca de jugar hasta el año pasado, y no se dio quizás por cuestiones económicas, capaz que no me decidía todavía a volver. Con Olimpia fueron ya dos veces, capaz la tercera sea la vencida”, dijo.

Bobadilla no ocultó su deseo de llegar al fútbol paraguayo, apuntando también a la Albirroja. “Me gustaría volver a jugar en Paraguay, me gustaría cambiar de aire. Me encantaría volver a jugar también en la selección”, señaló el jugador de 32 años que no tuvo mucha participación en la gran campaña del Bicho, en la actual Súperliga.