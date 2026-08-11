El Borussia Dortmund se aseguró, tras unas duras negociaciones con los belgas, los servicios del jugador de 18 años por una cantidad de traspaso de alrededor de 30 millones de euros. En el BVB, el internacional griego está llamado a tomar el relevo de Julian Brandt, cuyo contrato no fue renovado.

Karetsas llamó la atención este fin de semana en la victoria por 3-2 en un amistoso del Dortmund ante el campeón inglés, el Arsenal, al marcar el momentáneo 2-0 con un bonito zurdazo desde la distancia. «Fue una jugada típica de Karetsas: ir hacia dentro y colocar el balón en el palo largo», dijo Fink en Sport1.

El exentrenador de la Bundesliga dirigió durante año y medio al creativo en Genk, por lo que puede emitir un juicio fundado sobre sus cualidades: «Sin duda es un buen jugador, con buenas condiciones técnicas, fuerte en el regate y capaz de dar un buen último pase», dijo Fink, que añadió: «Una ratita mágica, un típico número diez».

¿Qué debe aprender y mejorar todavía Konstantinos Karetsas?

Al mismo tiempo, Fink también advirtió que Karetsas necesitaría todavía mucho tiempo de adaptación en la Bundesliga, también debido a su edad, y que debía aprender algunas cosas: «Futbolísticamente ya es muy bueno. Pero en cuanto a: cuándo doy qué pase, cuándo asumo el riesgo y cuándo simplemente tengo que jugar, ahí seguro que todavía puede mejorar», dijo el entrenador. «Primero necesita más experiencia», añadió.

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En líneas generales, Fink quiso felicitar al BVB por el fichaje de Karetsas: «Sigue siendo un jugador joven que todavía no lo sabe ni lo puede hacer todo. Tiene las condiciones top para convertirse en un jugador top, en la liga y también en el BVB», aseguró.

La pasada temporada, Karetsas firmó tres goles y 18 asistencias en 49 partidos oficiales con el Genk.