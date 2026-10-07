Muchas de ellas fueron dirigidas contra el presidente de la federación argentina, Claudio Tapia. El jefe de la AFA es considerado extremadamente impopular pese a los éxitos deportivos de los últimos años. Entre otras cosas, existen acusaciones de corrupción. Además, muchos aficionados le reprochan permitir con frecuencia que la Albiceleste dispute amistosos contra rivales nominalmente débiles en condiciones lucrativas, para engordar las arcas.

La noche del martes, la frustración contra Tapia estalló tras la ceremonia oficial en un El Monumental de Buenos Aires con todas las entradas agotadas. «Chiqui Tapia, eres una rata», cantaron, entre otros, muchos de los 85.000 aficionados. También hubo insultos mucho peores. Además, vídeos en redes sociales muestran que se coreó: «Maldita sea la madre que te parió».

La ira contra Tapia se vio alimentada, al parecer, por el espectáculo de drones justo después de la victoria por 3-0 en el último partido internacional de Messi contra Benín. Todos los jugadores permanecieron sobre el césped para contemplar el espectáculo gigantesco sobre el estadio. Sin embargo, en realidad comenzó con la inserción de un anuncio. Aparecieron el logotipo y el nombre de la aseguradora "Sancor Seguros". Messi trabaja con esta empresa desde 2018.

Además de la ira contra Tapia, la empresa también recibió inmediatamente después una oleada de críticas en redes sociales. Pequeña nota al pie del show de drones: en él, Messi golpeó el balón con el pie derecho, aunque desde siempre ha sido un temible zurdo.

Por cierto, a Messi tampoco le habría gustado que su despedida de la Albiceleste, tras 208 partidos internacionales, pudiera convertirse en un evento de marcado tinte comercial. La Gazzetta dello Sport escribió de antemano que Messi ni siquiera estaba especialmente entusiasmado con recibir un partido de despedida de esta forma. En cambio, el jugador de 39 años veía detrás de la idea más bien una oportunidad que la AFA aceptaba gustosamente para volver a hacer caja con su nombre antes de que dijera adiós a la selección.

Getty Images

No precisamente entusiasmado, Messi acabó dando su visto bueno. Sin embargo, la actual ventana internacional ha generado controversia en Argentina incluso al margen de las dudas del delantero del Inter Miami. Se pactaron tres amistosos contra rivales relativamente débiles y poco atractivos: Bolivia, Burkina Faso y Benín. «Por supuesto que me habría gustado jugar contra equipos mejores», dijo el seleccionador Scaloni sin rodeos.

El PSG le envía un mensaje a Messi, el FC Barcelona no

Otro aspecto llamativo de la gran noche de Messi: su exclub PSG, en el que jugó de 2021 a 2023, le envió un mensaje de despedida. En X, el ganador de la Champions League de los dos últimos años escribió: «El final de un capítulo inolvidable con Argentina. Disfrútalo, Leo». En cambio, de su club de muchos años, el FC Barcelona, no llegó nada. Ni una palabra de despedida o reconocimiento, al menos no en redes sociales.

La relación del máximo goleador histórico con el Barça está considerada al menos tensa desde la fallida renovación de contrato antes de su marcha al PSG.