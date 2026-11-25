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Rasmus Hojlund ha revelado que Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, quedó «destrozado» tras la destitución de Michael Carrick. El delantero danés, que dejó Old Trafford para fichar por el Nápoles este verano en una operación de 44 millones de libras, insiste en que sus antiguos compañeros tienen calidad para salir de la pesadilla que atraviesan en la Premier League.

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La crisis de Old Trafford se agrava antes del regreso de Hojlund a Manchester

El Manchester United ocupa el 19.º puesto de la Premier League tras encadenar nueve partidos de liga sin ganar, una racha que se remonta a agosto. Después de la destitución de Carrick, el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, tuvo un estreno desolador el domingo : su equipo cayó por 4-0 ante el Liverpool.

Las tensiones ya habían aflorado antes de la salida de Carrick, cuando dejó fuera a Fernandes por cuestionar sus tácticas durante una derrota ante el Como en la Champions League. Hojlund, aficionado del United desde niño que llegó por 64 millones de libras en 2023 y marcó 26 goles en 95 partidos, habló de la situación después de marcar el martes en el empate 2-2 del Nápoles ante el Manchester City en la Champions League .

Hojlund cuenta cómo reaccionó el vestuario a la salida de Carrick

Hojlund se puso al día con Fernandes y Diogo Dalot cuando Dinamarca se enfrentó a Portugal durante el parón internacional, y sigue en contacto con su compatriota Patrick Dorgu. El delantero del Nápoles explicó cómo asimiló la plantilla el cambio de entrenador y reveló que aún sigue de cerca a su antiguo club.

«Durante el parón internacional, cuando hablé con Bruno y Diogo, los dos estaban, obviamente, destrozados porque Michael se marchaba, pero también tenían ganas de que hubiera algún cambio», dijo Hojlund. «Sigo hablando con Patrick y solo les deseo lo mejor a todos. Estoy seguro de que le darán la vuelta a la situación esta temporada.

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«Veo todos los partidos que puedo, especialmente los del equipo rojo de Manchester. Es una pena [que el United esté pasando por dificultades]».

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La enorme presión de Old Trafford y la lucha por evitar el descenso

Tras vivir momentos buenos y malos a lo largo de dos temporadas en Inglaterra, Hojlund señaló que el escrutinio constante en todo el mundo agranda cada revés en Old Trafford.

«El United es un club enorme y eso no se lo puede quitar nadie», afirmó. «Hay muchísima gente en todo el mundo que sigue al club y no puedes escapar de ello. Cuando las cosas van bien, todo parece casi demasiado bueno, y cuando van mal, casi demasiado malo. Se trata de intentar mantener el equilibrio y creo que allí viví tanto los buenos momentos como los malos. La presión forma parte del club. Viene con jugar en el Manchester United».

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Aunque el United es penúltimo, citó la rápida escalada del Bournemouth en la clasificación como prueba de lo deprisa que puede cambiar la suerte en la Premier League. «Es una situación temporal. Creo que volverán a estar arriba; la Premier League es así», dijo. «El otro día leí que el Bournemouth estaba en la zona de descenso después de un par de partidos. Ahora ha ganado los últimos cinco y está en la mitad superior de la tabla».

Conocedor del vestuario, confía en que Pochettino impulse la recuperación. Hojlund añadió: «Tienen mucha calidad. He visto entrenar a los chicos día tras día, conozco muy bien a los jugadores y tienen una gran plantilla, buenos líderes y buenos profesionales. Así que estoy seguro de que le darán la vuelta a la situación. Ojalá les vaya bien con Mauricio».

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Pochettino afronta una prueba inmediata para enderezar la temporada del United

Pochettino debe estabilizar rápidamente un vestuario afectado por la destitución de Carrick, pero deseoso de un nuevo rumbo. Poner fin a una racha de nueve partidos de liga sin ganar y reaccionar a la dura derrota del domingo ante el Liverpool será crucial para salir del 19.º puesto. Referentes como Fernandes y Dalot deben adaptarse con rapidez a un nuevo planteamiento táctico para convertir la calidad que muestran en los entrenamientos en puntos. Mientras tanto, Hojlund sigue brillando en Italia tras su fichaje este verano por 44 millones de libras y busca mantener con el Nápoles su racha goleadora en la Champions League.