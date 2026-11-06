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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Rashford: este jugador se parece a Messi y ganar el Balón de Oro siete veces no me sorprendería

M. Rashford
L. Messi
L. Yamal
H. Kane
Barcelona
Manchester United
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Sorprendente confesión de la estrella inglesa

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Marcus Rashford, exjugador del Barcelona y actual futbolista del Manchester United, reveló su gran admiración por el talento de Lamine Yamal, asegurando que le dijo a la estrella española que supera a todos los jugadores talentosos con los que había jugado anteriormente.

Según el diario español "Mundo Deportivo", las declaraciones de Rashford se produjeron durante un encuentro con los aficionados del Manchester United en la sala de embajadores del estadio Old Trafford, antes del duelo frente a la Roma, antes de que estas declaraciones se filtraran a través de las redes sociales.

Rashford, que actualmente está de baja por lesión, elogió las cualidades de Lamine Yamal, y aseguró además que no habría querido regresar a Inglaterra si su destino no hubiese sido el Manchester United, afirmando: "Si no era para jugar con el United, no quería volver a Inglaterra".

Y añadió Rashford: "Antes de mi marcha del Barcelona, le dije a Lamine Yamal que había jugado con algunos jugadores de gran talento, pero que él los supera a todos".

Rashford continuó: "No he visto en mi vida a un jugador de su edad con este talento, es el más cercano al nivel de Messi de entre todos los que han aparecido a lo largo de los últimos años".

La estrella del Manchester United afirmó su gran confianza en el futuro de Yamal, diciendo: "Creo mucho en el talento de este chico, y si logra ganar el Balón de Oro 7 veces, no me sorprendería. Ha quedado segundo, tercero y octavo, y todo esto, ¿a qué edad? ¿19 años?".

Asimismo, Rashford expresó su gran admiración por Lionel Messi, pronosticando que no aparecerá otro jugador con su genialidad futbolística, cuando dijo: "Es un jugador asombroso, y lo más probable es que no veamos a otro jugador en nuestra vida que posea la genialidad completa que tiene Leo".

A pesar de sus elogios a Messi y Yamal, Rashford consideró que Harry Kane era el más merecedor de ganar el Balón de Oro este año, explicando: "Ha marcado una cantidad enorme de goles este año, y ha dado una cantidad enorme de asistencias. Le envié un mensaje de texto el otro día y le dije que merece el premio".

Rashford habló sobre las razones que lo llevaron a regresar al Manchester United, aclarando que tomó su decisión tras finalizar su etapa con el Aston Villa, afirmando: "Me di cuenta de una cosa. Ya no era capaz de jugar contra el United cada temporada. Y si el United no era una opción disponible, le pedí a mi agente que me trasladara al extranjero, y que no me colocara en otro club de la Premier League".

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