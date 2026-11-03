¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Raphinha tras su doblete ante el Aston Villa: no hablaré de fútbol

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
Raphinha
J. de Miguel
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
España
Inglaterra
Brasil
Andorra

La estrella brasileña ofreció una actuación mágica coronada con un récord

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

Raphinha se negó a hablar sobre la victoria del Barcelona ante el Aston Villa, pese a su brillante actuación con dos goles anotados y el premio al mejor jugador del partido.

Raphinha marcó dos goles, con los que condujo al Barça a un valioso triunfo sobre el Aston Villa por tres goles a cero en el partido disputado la noche de este martes en el estadio "Camp Nou", en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Pero la estrella brasileña dejó de lado la victoria de su equipo y prefirió enviar un mensaje conmovedor a la familia del fallecido Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, que perdió la vida unas horas antes.

El capitán del conjunto catalán se mostró muy afectado durante sus declaraciones a la cadena "Movistar" tras el encuentro, al asegurar que las circunstancias no permiten centrarse en el fútbol ni celebrar la victoria, ante la tragedia que ha vivido la familia del fútbol español.

Raphinha dijo, según recogió el diario español "Marca": "No quiero hablar de fútbol. Quiero enviar todo el apoyo y la fuerza a la familia de Jesús, y desearle que descanse en paz. Hoy no es un día adecuado para hablar de fútbol".

Y añadió la estrella brasileña, refiriéndose a la dificultad de disputar el partido tras recibir la noticia del fallecimiento: "Esto le puede pasar a cualquiera. Es algo muy duro, sobre todo después de enterarnos de la noticia. Es difícil salir a jugar un partido en estas circunstancias, porque te puede pasar a ti o a cualquier persona cercana a ti. Hoy no es un día adecuado para hablar de fútbol".

Raphinha había logrado un hito histórico al convertirse en el jugador brasileño con más goles con el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, superando a leyendas como Neymar da Silva y Rivaldo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google