¡Raphinha se queda! El Barcelona blinda a su brillante capitán brasileño con un importante nuevo contrato hasta 2030

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El Barcelona ha asegurado oficialmente la continuidad a largo plazo de Raphinha después de que el brasileño firmara una importante ampliación de contrato que le mantendrá en el club hasta 2030. El capitán, de 29 años, está cuajando una temporada espectacular y se ha consolidado como uno de los delanteros más letales del fútbol mundial.

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Compromiso con el gigante catalán

El Barcelona ha confirmado que Raphinha ha alcanzado un acuerdo para prolongar su estancia en el club durante los próximos años. El nuevo contrato garantiza que el internacional brasileño permanecerá en el Camp Nou hasta, al menos, el 30 de junio de 2030. La renovación supone una importante declaración de intenciones del club azulgrana, que recompensa a un jugador convertido en un líder fundamental del primer equipo.

El club anunció la noticia el jueves por la mañana y destacó el deseo mutuo de mantener una relación que ya ha dado importantes títulos: «El FC Barcelona y Raphael Dias Belloli, conocido en el mundo del fútbol como Raphinha, han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del jugador, que seguirá en el club hasta el 30 de junio de 2030. El brasileño llegó al Barça en la temporada 2022/23. Desde entonces, ha disputado 190 partidos, ha marcado 94 goles y ha ganado tres títulos de LaLiga (2022/23, 2024/25 y 2025/26), una Copa del Rey (2024/25) y tres Supercopas de España (2022/23, 2024/25 y 2025/26). De hecho, contra el Aston Villa igualó a Adriano Correia como el cuarto brasileño con más partidos en la historia del FC Barcelona».

Iguala a leyendas y bate récords

Las últimas actuaciones del delantero brasileño ante la portería le han llevado a la asombrosa cifra de 94 goles con el Barcelona, con los que ha igualado al legendario Ronaldinho. Para un jugador que llegó bajo un intenso escrutinio, alcanzar el registro goleador del imprevisible ídolo que en su día levantó de sus asientos a los aficionados del Camp Nou representa un enorme triunfo personal.

Al igualar a una de las figuras más queridas de la historia del fútbol, Raphinha se ha hecho un hueco entre los grandes brasileños que han vestido la célebre camiseta azulgrana. Mientras Ronaldinho deslumbró con su magia y un talento inolvidable, Raphinha ha escrito su propio capítulo gracias a su empuje incansable, su precisión táctica y su sangre fría ante la portería. Es un hito extraordinario que lo eleva de jugador clave a figura de la historia del Barcelona y deja su nombre para siempre junto al de los grandes de este deporte.

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Imparable en la temporada 2026-27

La decisión de ofrecerle una ampliación de contrato a largo plazo responde en gran medida al extraordinario rendimiento de Raphinha en los primeros meses de la temporada 2026-27. Ya ha marcado 19 goles esta campaña: 15 en LaLiga y cuatro en la Champions League. Su eficacia de cara a portería lo ha situado en lo más alto de la tabla de goleadores de la competición nacional y lo convierte, posiblemente, en el delantero más peligroso del fútbol europeo en estos momentos.

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La importancia de Raphinha va más allá de sus goles, ya que esta temporada ha asumido un importante papel de liderazgo dentro de la plantilla. Su capacidad para predicar con el ejemplo, unida a su estilo de presión alta, lo ha convertido en uno de los favoritos de la afición culé. La directiva del club consideró prioritaria su renovación para garantizar que el núcleo competitivo del equipo permanezca intacto mientras afronta un exigente calendario en varias competiciones.

La mirada puesta en la lucha por el título

El anuncio llega en un momento oportuno para la plantilla, que se prepara para un duelo de gran importancia contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Con el parón de selecciones a la vuelta de la esquina, el Barcelona espera que su capitán, recién renovado, prolongue su racha goleadora y mantenga al equipo en lo más alto de la tabla. Su presencia aporta una ventaja táctica que será crucial en la lucha por más títulos.