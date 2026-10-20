El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, defendió a los jugadores del equipo tras la derrota ante el Paris Saint-Germain por 4-2, esta noche.

El Paris Saint-Germain logró una emocionante victoria sobre su invitado, el Barcelona, por 4-2, en el encuentro que los enfrentó esta noche en el estadio Parque de los Príncipes, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Según el diario "Mundo Deportivo", Raphinha fue el primero en hacer declaraciones entre los jugadores del Barcelona tras la dura derrota.

Al ser preguntado sobre el partido, el capitán subrayó su dificultad diciendo: "Sabíamos que esto podía pasar; nos enfrentamos a los campeones de Europa en dos ocasiones, y jugar ante su afición es algo sumamente difícil".

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Lamentó no haber sumado ningún punto esta noche, pero restó importancia a la derrota diciendo: "Aspirábamos a ganar o al menos a conseguir un punto, pero no es el fin del mundo, todo sucede a su tiempo y, al final, solo hemos perdido tres puntos".

Raphinha ya mira hacia el próximo partido, pues afirmó: "Veremos qué nos pide el entrenador para mejorar el rendimiento y preparar el Clásico (el próximo domingo)".

Raphinha elogió la actuación del Barcelona a pesar del resultado, diciendo: "Este es un equipo bien entrenado. Y a pesar del resultado de hoy, competimos con fuerza. Ambos equipos prefieren tener la posesión del balón, y nosotros la tuvimos, lo que supuso una buena prueba y demostró nuestra capacidad para competir. El resultado es el que es, pero jugamos bien".

En cuanto a su situación personal, explicó que su participación estaba planificada: "Al final, solo he entrenado menos de una semana, y esto estaba planificado, por lo que jugué menos minutos (fue sustituido en el minuto 60)".

Y añadió sobre su estado físico: "Terminé el partido sintiéndome bien y fuerte, e intento mejorar aún más mi condición física".

Por último, respecto a la situación de su compañero Dani Olmo, que abandonó el encuentro lesionado, se mostró cauteloso, pues dijo: "No sé qué le ha pasado a Dani, hablaremos con el entrenador y el médico para saber qué ha ocurrido".

Raphinha concluyó sus declaraciones con un breve comentario sobre si esta derrota afectaría al Clásico: "No nos afectará en absoluto".