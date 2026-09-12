Hablar del brillo de Raphinha con el Barcelona ha dejado de ser una simple explosión excepcional o un destello pasajero, pues los números confirman que la estrella brasileña ha alcanzado una etapa que lo convierte en uno de sus compatriotas más destacados que han dejado una huella clara en la historia del club catalán.

Y con sus dos goles en la portería del Feyenoord durante el inicio de la andadura del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, Raphinha igualó los números de su gran ídolo Neymar con la camiseta del conjunto catalán en la competición continental, acercándose aún más a la élite de las estrellas brasileñas que brillaron en el Barcelona, encabezadas por Evaristo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar.

Según el diario "Sport", Raphinha llegó al Barcelona hace 4 años sin el gran revuelo que acompañó la llegada de algunos de sus compatriotas, pero logró, gracias al trabajo, la profesionalidad, la perseverancia, la calidad y la capacidad de superar las dificultades, ganarse la confianza de la afición del club y convertirse en uno de los elementos más importantes del equipo.

Hansi Flick tuvo un papel central en este cambio, después de que el técnico alemán encontrara la mejor manera de aprovechar las cualidades del jugador y lo empujara en cada temporada hacia nuevos desafíos, algo que Raphinha aceptó y logró convertir en un punto fuerte.

Un inicio excepcional

Raphinha vive un inicio histórico de temporada, tras convertirse en un delantero centro nato, y ha logrado marcar 8 goles en sus primeros 5 partidos oficiales, con un balance de 6 goles en la Liga española y dos goles en la Liga de Campeones de Europa, portando el brazalete de capitán.

El brasileño demostró que es capaz de desempeñar el papel de delantero centro con gran eficacia, en un momento en que el Barcelona necesitaba compensar la ausencia de Robert Lewandowski, además de no completar el fichaje de Julián Álvarez.

Con su rendimiento actual, Raphinha se ha convertido en uno de los delanteros más decisivos de Europa, tras lograr adaptarse a una nueva posición sin perder su peligrosidad ni su influencia habitual.

La Liga de Campeones, su terreno

El estadio del Feyenoord fue testigo de uno de los partidos más destacados de Raphinha esta temporada, ya que marcó dos goles en una noche lluviosa durante la cual ofreció una actuación excepcional.

El doblete no fue importante solo por la manera en que marcó los dos goles, sino que también tuvo un valor histórico, después de que Raphinha entrara en la lista de los 10 mejores goleadores brasileños en la historia de la Liga de Campeones de Europa, además de ayudarle a igualar los números de Neymar con el Barcelona en el torneo.

A lo largo de 34 partidos europeos con la camiseta del Barcelona, Raphinha ha marcado 21 goles y ha dado 18 asistencias, alcanzando 39 contribuciones goleadoras directas.

En cuanto a Neymar, durante las cuatro temporadas que pasó con el Barcelona entre 2013-2014 y 2016-2017, marcó 21 goles y dio 19 asistencias en 40 partidos de la Liga de Campeones de Europa, con un total de 40 contribuciones goleadoras.

Lo llamativo es que Raphinha logró sus números en menos minutos, ya que ha disputado 2.610 minutos en la Liga de Campeones, frente a los 3.408 minutos de Neymar, lo que le otorga una mejor media en cuanto a eficacia goleadora.

Neymar mantiene una importante superioridad histórica, tras haberse coronado con el Barcelona con el título de la Liga de Campeones de Europa en el año 2015, durante la temporada en que el equipo logró un triplete histórico bajo la dirección de Luis Enrique.

Neymar, un ídolo especial

Ronaldinho Gaúcho fue el ídolo de Raphinha en su infancia, sobre todo porque el exjugador del Barcelona mantiene una relación de amistad con el padre del jugador, pero Neymar ocupó más tarde un lugar especial en el corazón de la actual estrella del Barcelona.

Raphinha siempre ha considerado a Neymar como uno de los mayores talentos que ha salido de Brasil en la era moderna, además de que su coincidencia con la selección de Brasil supuso una oportunidad para reforzar la relación entre ambos, antes de que se convirtiera también en una fuerte amistad fuera del campo.

Y el pasado mayo, cuando Carlo Ancelotti anunció la lista de Brasil para el Mundial, Raphinha y su esposa Natalia fueron de los primeros en contactar con Neymar en el Santos para felicitarle por su regreso a la lista de la selección.

Por ello, igualar los números de Neymar con el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa tiene un sabor especial para Raphinha, que se acerca un nuevo paso al objetivo que se marcó desde su llegada al club: dejar su nombre grabado en la historia del Barcelona.

Los datos actuales indican que la historia no se detendrá aquí, especialmente porque el Barcelona ya ha empezado a pensar en mejorar el contrato de Raphinha y prolongarlo, en un paso que refleja el estatus que ha alcanzado dentro del equipo.