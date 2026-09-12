Hablar del brillo de Raphinha con el Barcelona ya no es una simple cuestión de un arranque excepcional o de un fulgor pasajero, pues los números confirman que la estrella brasileña ha alcanzado una etapa que lo convierte en uno de los compatriotas suyos más destacados que han dejado una huella clara en la historia del club catalán.

Y con sus dos goles ante el Feyenoord durante el debut del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, Raphinha igualó los números de su gran ídolo Neymar con la camiseta del conjunto catalán en la competición continental, acercándose aún más a la élite de las estrellas brasileñas que brillaron en el Barcelona, encabezadas por Evaristo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar.

Raphinha llegó al Barcelona hace 4 años sin el gran revuelo que acompañó la llegada de algunos de sus compatriotas, pero logró, gracias al trabajo, la profesionalidad, la perseverancia, la calidad y la capacidad de superar las dificultades, ganarse la confianza de la afición del club y convertirse en uno de los elementos más importantes del equipo.

Hansi Flick tuvo un papel fundamental en esta transformación, después de que el técnico alemán encontrara la mejor manera de aprovechar las cualidades del jugador y lo empujara cada temporada hacia nuevos desafíos, algo que Raphinha aceptó y logró convertir en un punto fuerte.

Un inicio excepcional

Raphinha vive un comienzo de temporada histórico, después de convertirse en un delantero centro nato, y logró marcar 8 goles en los primeros 5 partidos oficiales, con 6 goles en la Liga española y dos goles en la Liga de Campeones de Europa, además de portar el brazalete de capitán.

El brasileño demostró ser capaz de desempeñar el papel de delantero nato con gran eficacia, en un momento en el que el Barcelona necesitaba compensar la ausencia de Robert Lewandowski, junto con la no concreción del fichaje de Julián Álvarez.

Con su rendimiento actual, Raphinha se ha convertido en uno de los delanteros más decisivos de Europa, después de lograr adaptarse a una nueva posición sin perder su peligrosidad ni su influencia habitual.

La Liga de Campeones, su escenario

El estadio del Feyenoord fue testigo de uno de los partidos más destacados de Raphinha esta temporada, ya que marcó dos goles en una noche lluviosa en la que ofreció una actuación excepcional.

Y el doblete no fue importante solo por la forma en que marcó los dos goles, sino que tuvo además un valor histórico, después de que Raphinha entrara en la lista de los 10 mejores goleadores brasileños en la historia de la Liga de Campeones de Europa, y también le ayudó a igualar los números de Neymar con el Barcelona en el torneo.

En 34 partidos europeos con la camiseta del Barcelona, Raphinha marcó 21 goles y dio 18 asistencias, alcanzando las 39 contribuciones de gol directas.

En cuanto a Neymar, durante las cuatro temporadas que pasó en el Barcelona entre 2013-2014 y 2016-2017, marcó 21 goles y dio 19 asistencias en 40 partidos de la Liga de Campeones de Europa, con un total de 40 contribuciones de gol.

Lo llamativo es que Raphinha logró sus números en un número menor de minutos, pues disputó 2.610 minutos en la Liga de Campeones, frente a los 3.408 minutos de Neymar, lo que le otorga un mejor promedio en cuanto a eficacia goleadora.

Neymar mantiene una importante superioridad histórica, después de conquistar con el Barcelona el título de la Liga de Campeones de Europa en 2015, durante la temporada en la que el equipo logró un triplete histórico bajo la dirección de Luis Enrique.

Neymar, un referente especial

Ronaldinho Gaúcho fue el gran ídolo de Raphinha en su infancia, sobre todo porque el exjugador del Barcelona mantiene una relación de amistad con el padre del jugador, pero Neymar ocupó posteriormente un lugar especial en el corazón de la actual estrella del Barcelona.

Raphinha siempre vio a Neymar como uno de los mayores talentos que ha salido de Brasil en la era moderna, y su coincidencia con la selección de Brasil supuso una oportunidad para reforzar la relación entre ambos, antes de convertirse también en una fuerte amistad fuera del campo.

Y el pasado mayo, cuando Carlo Ancelotti anunció la lista de Brasil para el Mundial, Raphinha y su esposa Natália fueron de los primeros en contactar con Neymar en el Santos para felicitarlo por su regreso a la lista de la selección.

Por eso, igualar los números de Neymar con el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa tiene un sabor especial para Raphinha, que se acerca un nuevo paso al objetivo que se fijó desde su llegada al club: dejar su nombre grabado en la historia del Barcelona.

Y los datos actuales indican que la historia no se detendrá aquí, sobre todo porque el Barcelona ya ha empezado a pensar en mejorar el contrato de Raphinha y ampliarlo, en un movimiento que refleja la posición que ha alcanzado dentro del equipo.