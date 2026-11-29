Compartir Sigue a GOAL en Google

Raphinha ya no es solo un extremo que genera ocasiones y aporta soluciones ofensivas al Barcelona. Sus goles en serie lo han convertido en un serio aspirante al puesto de delantero centro, hasta el punto de que está convencido de que apartarlo de ese papel no será tarea fácil, dada su llamativa cifra goleadora: 18 goles en LaLiga tras solo 14 jornadas.

Anuncios

El astro brasileño, en declaraciones recogidas por el diario español «Sport» tras su triplete ante el Deportivo de La Coruña, afirmó que jugar como delantero centro le ha hecho disfrutar más de los goles y explicó que las cosas le están yendo muy bien, por lo que está contento en ese papel.

Al mismo tiempo, reconoció que no marcar afecta a su estado de ánimo, ya que sale del campo más molesto de lo habitual cuando no ve puerta, pero subrayó que la victoria del equipo sigue siendo siempre la prioridad y que está dispuesto a ayudar de cualquier manera.

El brasileño no ocultó su confianza en poder mantener su puesto en ataque, aunque no pasó por alto que en la plantilla hay buenos delanteros, antes de vincular la dificultad de desplazarlo de esa posición a las cifras goleadoras que firma actualmente, en un mensaje que refleja el nivel de competencia en la delantera del Barcelona.

Al ser preguntado por quién podría quitarle el puesto de «9», respondió: «Ya tenemos buenos delanteros, pero ahora he marcado muchos goles, así que la cosa está complicada».

Anuncios Anuncios

Movimientos sin balón: Raphinha desvela el secreto de su peligro

Related Topics

Raphinha no se limitó a hablar de goles, sino que también se refirió a sus movimientos sin balón, y explicó que no solo buscan recibir el pase, sino que también ayudan a generar espacios para sus compañeros, especialmente para los centrocampistas.

Contó que siempre se mueve buscando recibir el balón, pero es consciente de que los dos centrales lo persiguen con frecuencia, lo que abre espacios para que los centrocampistas avancen y los aprovechen. Añadió que entiende que en algunas situaciones el balón no le llegue cuando hay un compañero mejor colocado, y aseguró que su objetivo es siempre dejar al equipo en las mejores condiciones posibles para seguir jugando.

Anuncios

El Clásico no hizo mella en la confianza y el Atlético es una prueba que no admite relajaciones

Raphinha habló de la derrota del Barcelona ante el Real Madrid en el Clásico y aseguró que no ha afectado a la confianza de los jugadores ni ha cambiado los objetivos del equipo esta temporada.

Anuncios

Explicó que la derrota supone perder solo 3 puntos y que no se debe permitir que trastoque la trayectoria del equipo ni que ponga en duda el trabajo que se está haciendo, y señaló que el Barcelona ha jugado buenos partidos incluso en algunos encuentros que acabaron en derrota.

Insistió en la importancia de mantener la confianza y la entrega en el campo, al considerar que los jugadores no pueden controlar el resultado final, pero sí el esfuerzo y el rendimiento, algo en lo que, a su juicio, el equipo está respondiendo bien.

Anuncios

Afirmó que a lo largo de la temporada hay rachas buenas y otras de menor nivel, pero que lo necesario es seguir trabajando sin permitir que los malos resultados afecten a la mentalidad del grupo.

Sobre el duelo ante el Atlético de Madrid del próximo miércoles, Raphinha advirtió de la dificultad del partido, aunque una victoria daría al Barcelona una ventaja adicional en la carrera por LaLiga, y explicó que la temporada aún es larga y que el título no se decidirá antes de abril o mayo, ya que quedan muchos puntos en juego.

Anuncios

Añadió que el equipo no podrá sentirse tranquilo hasta tener el campeonato decidido; al contrario, debe estar aún más alerta, porque todos los rivales buscarán derribar al líder, y no se les puede dar la oportunidad de disfrutar viendo al Barcelona tropezar y dejarse puntos.

Para terminar, subrayó que el Barcelona es consciente de la fuerza del Atlético de Madrid, pero cuenta con una ventaja añadida al jugar ante su afición, y señaló que los días previos al duelo permitirán a los jugadores descansar y prepararse.