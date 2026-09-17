Raphinha apoya a Yamal en la carrera por el Balón de Oro: ¿respondió intencionadamente a Mbappé?

El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, no necesitó demasiadas palabras para revelar a su candidato favorito a ganar el Balón de Oro 2026, pues el jugador azulgrana optó por dirigir un mensaje directo a su compañero Lamine Yamal, asegurando que lo considera el más merecedor del premio.

Tras la aplastante victoria por 7-2 ante el Racing de Santander, Yamal publicó a través de Instagram una imagen suya tumbado sobre el césped durante el partido, en una escena que reflejó la magnitud del esfuerzo que realizaron los jugadores del Barcelona durante el encuentro, en el que el equipo generó 30 ocasiones a la portería de su rival.

Raphinha, que no entró en la lista de los treinta candidatos al premio, respondió a la imagen con un mensaje breve pero cargado de un claro apoyo a su compañero, diciendo: "Eres un fenómeno. Eres mi candidato al Balón de Oro".

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Apoyo desde dentro del Barcelona

La postura de Raphinha no llega de forma aislada dentro del Barcelona, pues Yamal cuenta con un amplio respaldo del vestuario, además del técnico Hansi Flick, el presidente del club Joan Laporta y su vicepresidente Rafa Yuste, quienes ya habían anunciado su apoyo a la candidatura del joven jugador al premio.

Lamine aspira a entrar en la historia del Balón de Oro por la puerta grande, al convertirse en el jugador más joven en conquistar el prestigioso galardón desde su creación.

Está previsto que la gala de anuncio del ganador del Balón de Oro se celebre el próximo 26 de octubre en la capital británica, Londres, en medio de una amplia polémica sobre la identidad del jugador que se llevará el premio.

¿Una respuesta a Mbappé?

Las palabras de Raphinha llegan coincidiendo con las últimas declaraciones de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, sobre su merecimiento de ganar el Balón de Oro este año.

Mbappé dijo, en nuevas declaraciones este jueves al diario "As": "Creo que este año es el adecuado para ganar el Balón de Oro. La mejor prueba de ello son mis pies. Diga lo que diga, lo más importante para mí es que el Balón de Oro regrese al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a la afición del Madrid, para devolver la alegría a todos sus corazones. Ellos se lo merecen más que nadie".

Mbappé había declarado en más de una ocasión que es el más merecedor de ganar el prestigioso premio esta temporada, señalando que ningún jugador ha ofrecido un rendimiento mejor que el suyo este año.

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Una dupla ofensiva que no se detiene

El apoyo de Raphinha a su compañero llega en un momento en el que la dupla vive un arranque excepcional con el Barcelona, después de convertirse en las principales armas ofensivas del equipo bajo la dirección de Flick.

Tras disputarse 6 jornadas de LaLiga, Raphinha ha marcado 9 goles, frente a los 7 goles de Yamal, con lo que el total anotado por la dupla asciende a 16 goles.

La última vez que una dupla del Barcelona marcó esta cantidad de goles durante las primeras 6 jornadas de LaLiga se remonta a hace 86 años.

Raphinha se llevó los focos ante el Racing tras marcar un triplete, con el que elevó su cuenta a 9 goles en 6 partidos, igualando así la cifra que logró Lionel Messi durante el mismo periodo de la temporada 2017-2018.

Yamal, por su parte, también marcó en el 7-2 del Barcelona, elevando su cuenta a 7 goles en la competición.

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