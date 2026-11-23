Cómo ver el Rangers vs. Aberdeen con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Estados Unidos Paramount+

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Previa del partido

Premiership - Jornada 12 24 nov 2026 - 15:00 Ibrox Stadium

El Rangers recibe al Aberdeen en el estadio Ibrox de Glasgow en un partido de la Premiership que vuelve a enfrentar a dos equipos que se midieron en la Copa de la Liga hace apenas unas semanas.

El equipo de Derek McInnes llega en buena forma. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado el otro, con tres porterías a cero en ese periodo.

Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Motherwell, precedida de un triunfo por 2-0 en el campo del St. Mirren. El Rangers también venció al Aberdeen por 1-0 en la Copa de la Liga el 31 de octubre.

El equipo de Mario Frick viaja a Glasgow en una situación mucho más complicada. El Aberdeen ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y ha encajado 11 goles en ese periodo.

Su último partido trajo algo de alivio: una victoria por 4-2 a domicilio ante el Kilmarnock. Ese resultado puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, entre ellas un 4-0 en el campo del Hibernian.

El Aberdeen tendrá que recuperar pronto su mejor nivel ante un Rangers que ha ganado los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos. Esto es lo que necesitas saber para seguir el partido.

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