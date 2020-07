Ramos: “El Real Madrid no va a ganar la Liga gracias a los árbitros”

Sergio Ramos habló sobre la polémica en el Athletic-Real Madrid donde los blancos ganaron gracias a un tanto desde los once metros del propio capitán.

Sergio Ramos habló para Movistar tras el triunfo del Athletic ante el de manera polémica y donde se pitó un penalti sobre Marcelo que fue advertido por el VAR y que el árbitro decidió pitar a posteriori.

El capitán madridista aseguró sobre las polémicas arbitrales qu e “no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. No hay que darle mérito a los árbitros de que tenga esta diferencia de puntos. No creo que hagan nada predeterminado”.

Sobre el penalti reclamado por el Athletic minutos después tras pisotón de Ramos a Raúl García afirmó que “pisó un poquito a Raúl, está detrás de mí, pero no es acción determinante. Para mí no hay nada”.

Sergio Ramos sobre los dos penaltis:

-"En esos momentos de tensión, me encuentro cómodo. Soy el más idóneo para lanzarlo".

-"Nada, piso un poco la bota de Raúl pero no es una jugada determinante". #VolverEsGanar pic.twitter.com/0bHCRti72t — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 5, 2020

Zidane avala a Ramos: "No ganamos por los árbitros"

En la rueda de prensa posterior al partido, Zidane refrendó el mensaje del capitán Ramos. "No ganamos por los árbitros, hay que respetar al Real Madrid".

"El árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti. Si tú me dices que estamos ahí arriba por la cuestión arbitral... Hay que respetar al Real Madrid y lo que estamos haciendo", Zidane. #VolverEsGanar pic.twitter.com/CshgQ4p59i — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 5, 2020

Muniain carga contra el arbitraje y apunta al Madrid

Por el contrario Muniain señaló que “en directo me da la sensación de que no era penalti. Minutos más tarde ha recibido un pisotón Raúl García y no ha ido a mirarlo a la pantalla. Ya hemos visto la tónica de las últimas jornadas y cómo se decantan en este tipo de decisiones, que cada cual saque sus conclusiones”.

No ha sido el único ya que Williams, Unai López y Dani García hicieron declaraciones en el mismo tono que el capitán rojiblanco.