Ramon: «¿Un regreso al Real Madrid? No pienso en ello. ¿Fabregas? En el Como nos morimos por su idea»

Jacobo Ramon, defensa del Como y de la selección española, habla de su presente y de su futuro. En una entrevista con AS, el futbolista nacido en 2005 afirma: «¿Volver al Madrid? No pienso en ello. Estamos en noviembre y queda mucho tiempo. Esto acaba de empezar, tenemos mucho por delante y solo pienso en eso. Estoy muy centrado en el Como, que está viviendo una temporada histórica para el club».

Sobre la reciente convocatoria con la selección: «Es un honor inmenso, estoy muy contento. Es un gran orgullo estar aquí. No me enteré de la convocatoria hasta que Assane (Diao) me mandó un mensaje. Al principio no me lo creía».

Sobre Cesc Fàbregas: «Confió en mí después de que me fuera del Madrid. Me explicó todo y su filosofía encaja perfectamente con mi estilo. Estoy muy agradecido con él. Nos llega a todos. Nos mantiene muy involucrados, tanto a los titulares como a los suplentes, y eso no es fácil. Cesc confió en mí y nos llega a todos. Todos estamos locos por su idea».

Por último, sobre Nico Paz: «Es un jugador extraordinario, lo está demostrando en la Champions y está entre los jugadores con más goles y asistencias. La gente solo ve su aportación ofensiva, pero en defensa nos da muchísimo».