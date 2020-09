Ramón Díaz se fue de Libertad a una semana de visitar a Boca en La Bombonera

Tras dos derrotas consecutivas en la Libertadores y ya sin chances de ser campeón en el torneo local, el Pelado renunció a su cargo.

Uno de los principales atractivos que dejó el sorteo de la fase de grupos de la , allá lejos por diciembre del año pasado, fue el cruce de Libertad y Boca en el Grupo H. No porque exista alguna rivalidad particular entre ambos clubes, sino porque el entrenador del equipo paraguayo era nada menos que Ramón Díaz, un símbolo de River y eterno chicanero del Xeneize. Sin embargo, tras nueve meses de espera (con seis sin actividad por la pandemia), finalmente no habrá presencia del Pelado a La Bombonera: a una semana de la visita del Gumarelo al conjunto de la Ribera, el entrenador renunció a su cargo.

El Prof. Ramón Díaz ha dejado de ser el entrenador del Club #Libertad. Agradecemos su profesionalismo y el de su Cuerpo Técnico y le deseamos el mayor de los éxitos en sus pŕoximos desafíos pic.twitter.com/J7miiepZBK — Club Libertad (@Libertad_Guma) September 24, 2020

El riojano decidió alejarse luego de la derrota 2-1 frente a Caracas de este miércoles, que significó la segunda caída consecutiva en el certamen continental tras el 0-2 frente a Boca como local de la semana pasada y dejó a Libertad en el tercer lugar del Grupo H, luego de haber llegado primero en la zona a la reanudación del torneo. Los malos resultados en el plano internacional se suman al irregular andar en el campeonato local, donde el Gumarelo consiguió seis triunfos, tres empates y tres derrotas desde el regreso de la actividad y quedó virtualmente chances de ser campeón a dos fechas del final.

Luego de que Ramón hiciera oficial su decisión de alejarse, restaba conocer si la dirigencia aceptaría la renuncia. Y en una reunión realizada este jueves al mediodía en la capital paraguaya se hizo oficial la salida del DT. Por el momento no se anunció quién se hará cargo del plantel de manera interina, ni hay candidatos para sucederlo.