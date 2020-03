Ramiro Funes Mori le puso fecha a su regreso: "Voy a volver en un buen estado, ojalá sea con mi hermano"

El autor de un gol inolvidable en La Bombonera habló de su posible regreso a River e ilusionó a todos los hinchas. ¿Lo seguirá Rogelio?

Se trata de uno de los futbolistas más queridos por el hincha de River. Un hijo de la casa, ya que hizo las inferiores desde pequeño en River, Ramiro Funes Mori supo ganarse el corazón de los fanáticos del Millonario a base de entrega y goles importantes.

No solamente fue el autor de ese grito indeleble en La Bombonera, dándole una victoria a su equipo luego de diez años sin poder hacerlo en esa cancha, sino que además anotó en la final de la 2015, ante Tigres. Una vez que partió hacia Europa -al - siguió acompañando como un hincha más desde sus redes sociales.

Ramiro Funes Mori, ex jugador de #River: "Ojalá que las circunstancias me permita volver a River con mi hermano. Hay que ver si quiere volver o no. Voy a intentar de convencerlo" pic.twitter.com/sco8igVON2 — River Monumental (@RiverMtira) March 31, 2020

Pero la pregunta que todos se hacen es cuándo podrá regresar. En diálogo con River Monumental, por AM 1030 Del Plata, el Mellizo no esquivó la respuesta: "Voy a volver en un buen estado. No sé cuándo. Se tienen que dar las circunstancias y ojalá pueda volver a River con mi hermano", aseguró, aportando el sueño de que su vuelta sea de la mano de Rogelio.

Por último, el defensor hizo un comentario sobre la realidad que atraviesa el mundo a raíz de la pandemia: "No tengo compañeros con coronavirus. En ese sentido, estoy tranquilo porque nos hicimos el test. Es una pandemia que está haciendo mucho daño, así que tenemos que ser concientes. Acá en no le dieron bola y hay muchos muertos", finalizó el jugador del .