Rakitic: "Olé por Griezmann por su decisión, por la del año pasado y por la de este"

“De Jong no juega en mi posición, mi puesto está ocupado”, dice el croata

Ivan Rakitic, uno de los grandes artífices de la nueva Liga azulgrana y de los nombres que podrían salir la próxima temporada del FC , concedió una entrevista exclusiva a Mundo Deportivo, donde expresó su deseo de continuar en las filas del FC Barcelona: "Tengo contrato con el Barça y nunca he pensado en irme", aseguró el croata, que también abrió las puertas al posible fichaje de Antoine Griezmann y, de paso, envío un aviso a navegantes, explicando que Frenkie De Jong no juega en su puesto, sino de pivote por delante de la defensa.

Cuestionado sobre su futuro en Can Barça, Rakitic comentó: "Quiero ganar otra Champions en el Barcelona. ¿Mi futuro? Tengo tres años de contrato y ese es mi sitio, es el sitio donde quiero estar, donde estoy contento y donde mi familia es feliz", comentó el ex del . Sobre la final de Copa ante el matizó que "será difícil porque el Valencia viene en una buena dinámica. Están muy unidos, trabajan muy bien y será muy complicado. Es el último partido de la temporada, hay un título en juego y tenemos ganas de acabar con un doblete y otro titulo más".

Acerca del posible fichaje de Antoine Griezmann, todavía jugador del , Rakitic quiso romper una lanza en favor del francés: “Yo le digo: olé Griezmann por su decisión, por la del año pasado y por la de este año. No es fácil tomar la primera ni la segunda”, comentó. Para luego añadir "Griezmann es un jugador de máximo nivel, de los mejores del mundo, y por supuesto que me encantaría que jugase en mi equipo. Es un gran profesional que lo ha ganado casi todo y que seguro que puede sumar en cualquier equipo", dijo.

También se refirió al fichaje de Frenkie De Jong, para aclarar que "llega un chico joven que está jugando muy bien y me alegro de que el club se siga reforzando. Cada jugador bueno que pueda llegar, encantados. Pero también cada uno tiene su sitio", para después añadir que "De Jong llega pero estoy convencido de que no llegará para mi puesto, mi puesto está ocupado. Le deseo mucha suerte y le respeto al cien por cien. Aparte, está jugando en otra posición que no es la mía así que no entiendo porque lo relacionan conmigo. En el y en su selección juega en otra posición", zanjó el croata.

Por último, sobre su famosa foto en la Feria de Sevilla, el croata explicó su postura y entendió el enfado de la afición aquellos días: "Lo entiendo y lo respeto. Lo he hablado con mi gente. Yo no me enfado con nadie. Quiero que la gente entienda que mi compromiso con mi club, mi afición y con la gente que esta siempre conmigo está por encima de todo. Soy un afortunado de estar en el Barça", sentenció.