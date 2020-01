Rakitic y Vidal se quedan: Estos son los motivos

El club ya no tiene necesidad de vender en invierno al descartar la llegada del delantero y prefiere no debilitarse en lo deportivo a media temporada.

Ivan Rakitic y Arturo Vidal finalmente se quedan en el . Ambos centrocampistas son dos activos importantes que el club tiene en consideración no solo por su aportación sobre el terreno de juego sino porque su caché en el mercado permite pensar en ingresar un buen pellizco de millones de euros llegado el caso de decidir traspasarles. Sin embargo, no será en invierno porque el club, habiendo asumido que no fichará a ningún delantero centro al no encontrar ninguno que convenza plenamente a la secretaría técnica, ya no tiene necesidad de vender.

Es bien sabido que el Barcelona tiene que ingresar en ventas 124 millones esta temporada y tiene hasta el 30 de junio para lograrlo. Inicialmente no tenía la intención de acudir al mercado para fichar a nadie, más allá de las salidas de Carles Aleñá y Jean-Clair Todibo, pero la lesión de Luis Suárez obligó a cambiar los planes en busca de delantero centro para que, sin margen financiero suficiente para encontrar un jugador bueno, bonito y barato, el Barcelona se llegara a plantear el traspaso de Rakitic y Vidal. Pero entre que la incorporación de Rodrigo no salió bien y que no llegaron ofertas satisfactorias por Rakitic y Vidal el club catalán ha optado por mantener el plan inicial.

De hecho, dentro de estos parámetros no hay psicosis financiera porque de estos 124 millones que hay que ingresar antes del final de la temporada ya tiene algo más de 50 gracias a la cesión remunerada de Philippe Coutinho (8) y a las ventas de Malcom Silva (40) y Sergi Palencia (2) el pasado verano y a la de Todibo (1,5) hace pocas semanas. Pero pueden ser más si el acaba ejerciendo la opción de 6 millones por Marc Cucurella y el hace lo propio con Todibo por 25 millones más, sin olvidar que la pagará 11 millones más en junio por Carles Pérez, que hasta entonces estará cedido.

Es decir, el Barcelona ya tiene asegurados 61 millones en ventas antes del 30 de junio y pueden llegar a ser 92. De esta forma, al club le faltarían solo 32 millones de euros para satisfacer las previsiones financieras en cuanto a ventas esta temporada y es ahí donde entran Rakitic y Vidal, tasados ambos en 30 millones. Venderles por debajo de su precio en invierno podría comprometer la estabilidad financiera a la espera de ofertas más elevadas antes del 30 de junio. Una vez satisfechas las previsiones, todo lo que ingrese en ventas se unirá a los 60 millones que el club dedica cada verano para fichajes. Pero, como suele decirse, antes de entrar hay que dejar salir, aunque no a cualquier precio. Mientras, Rakitic y Vidal se quedan.