Rakitic y su suplencia en el Barcelona: "Me siento triste, me han quitado la pelota"

El croata analiza su complicada situación tras dejar de contar en las alineaciones de Ernesto Valverde.

Ivan Rakitic ha visto como su situación en el ha cambiado en sólo unos meses y ha pasado de indiscutible a suplente. El croata ha analizado esta circunstancia en una entrevista con Jorge Valdano que será publicada el jueves pero de la que se ha hecho público un adelanto.

"¿Cómo puede disfrutar uno, cómo se siente mi hija cuando le quitan un juguete? Triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota, me siento triste. Me gusta enseñar mis sentimientos, cuando hay que llorar y cuando hay que celebrar", comentó

"Entiendo y respeto las decisiones del entrenador y el club o lo que sea pero creo que he dado muchísimo en los cinco años que llevo aquí y lo que quiero es seguir disfrutando. Tengo 31 años, no 38 y me siento en mi mejor momento", añadía sobre la decisión de Valverde.