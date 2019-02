Rakitic, sobre los rumores de salida: "A veces hay que reírse un poco tomando café a la mañana"

Según Mundo Deportivo, el centrocampista croata tiene detrás al PSG, Manchester United, Bayern Múnich e Inter de Milán.

Después de la victoria del Barcelona sobre el Sevilla 2-4 en el Ramón Sánchez Pizjuán , Ivan Rakitic se ha reído de los rumores que lo colocan fuera del Camp Nou y aseguró que él quiere seguir en el club catalán, donde tiene contrato hasta 2021.

Rakitic es uno de los jugadores del Barcelona a los que la rumorología coloca constantemente en el radar de otros equipos. De hecho, según informaba este sábado Mundo Deportivo, hasta cuatro equipos de élite en Europa estarían interesados en el centrocampista croata : Inter, Manchester United y PSG.

Sin embargo, el ex jugador del Sevilla habló en zona mixta y aseguró: "Tengo tres años más de contrato, me quiero quedar aquí. Me llena de orgullo que grandes clubes pregunten por mí, si es que lo hacen. Sólo me veo en el Barça. A veces hay que reírse un poco por la mañana tomándome un café".

Por otro lado, opinó del partido de Leo Messi, que firmó tres goles y una asistencia en el triunfo azulgrana: "Es importante hoy, hace unos días y lo será en los que vienen. Es el jugador más importante, el que marca la diferencia. Con muy poco espacio te cambia el partido. Muy contento por sus goles y también de que Luis vuelva a marcar"