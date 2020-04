Rakitic rebaja la tensión con el Barcelona: "No voy a forzar nada"

El croata ha vuelto a referirse a su posible salida del Camp Nou pero ha dejado claro que quiere tomar decisiones de la mano del club blaugrana.

Ivan Rakitic ha rebajado la tensión sobre su futuro en el y ha manifestado que no forzará su salida del Camp Nou y que quiere que todos los pasos que vaya dando sean consensuados con el club blaugrana.

"No voy a forzar nada. Si tenemos que hablar o estudiar varias opciones, lo hacemos, pero siempre conversando y buscando una solución que sea la mejor para todos. No quiero dar la sensación de estar enfadado ni nada de eso. No es así. Estoy tranquilo y contento en el sitio donde estoy, pero claro, hay dos partes y queremos hacer las cosas bien", aseguró en Movistar +.

Sobre su posible vuelta al , el croata explicó que aún no ha hablado con el director deportivo hispalense. "Monchi tampoco me ha llamado, no sé si es porque ha perdido mi teléfono", dijo entre risas.

Además, Rakitic ha explicado cómo vive el confinamiento: "La incertidumbre cuesta un poco. Ya me está empezando a costar trabajar solo. Tengo muchas ganas de sentir la pelota, el césped y el esfuerzo en grupo, de seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico y con mis compañeros".