Rakitić le mete presión a Arturo Vidal: “He demostrado que puedo aportar muchísimo”

El volante croata encadenó su tercera titularidad consecutiva y rindió a buen nivel ante el Mallorca. "No hay nadie que tenga más ganas que yo", dijo.

La decisión parece clara en el : ¿Arturo Vidal o Ivan Rakitić? Hace un tiempo se viene especulando en que Ernesto Valverde desea desprenderse de uno de los dos, aunque aún no hay claridad sobre quién dejará el cuadro catalán en enero. Ambos futbolistas quieren ser importantes para el Txingurri y en el centro del campo sólo hay sitio para uno. De hecho, el chileno advirtió hace unos días que no dudaría en "ampliar horizontes" si continúa sin ser una pieza clave para la tienda culé.

Y, por lo visto en los últimos encuentros, ese hueco es para el croata. Y es que el formado en volvió a ser titular por tercer partido consecutivo y protagonizó de nuevo una gran actuación. Mientras que el ex Bayern Munich, quien era el principal comodín cuando los blaugranas prescindían de Arthur, sigue siendo suplente.

El centrocampista, que solo había partido desde el arranque ante el , ya había tenido la estelaridad frente a y Atlético Madrid y se ganó la consideración ante el . Incluso estuvo a punto de marcar con un disparo cruzado y el público lo despidió con una ovación al ser sustituido por Carles Aleñá en el minuto 71. Desde que apareció en Butarque, en el 57', el jugador que parecía carne de traspaso ya no ha desaparecido del once.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El internacional croata no olvida estos duros meses, pero deja en claro que han cambiado sus prioridades. Así las cosas, su situación podría cambiar de forma radical y Valverde podría priorizar que siga en la plantilla. Sea como sea, lo que tiene claro Rakitić es que quiere quedarse en el Barça.

“Me encontré muy cómodo, muy bien, cada partido mejor. Creo que no hay nadie que tenga más ganas que yo. Estoy intentando dar lo mejor y devolver la confianza al míster”, dijo tras el 5-2 sobre el Rojinegro en duelo donde el francés Antoine Griezmann abrió el marcador, Lionel Messi se despachó dos tremendos golazos y el uruguayo Luis Suárez cerró el marcador con un tanto de taco que irá directo al Puskas.

"Han pasado muchas cosas en los últimos meses. A veces pasan cosas que uno no puede o quiere entender y hay que aceptarlo. Pero de ahí he pasado a trabajar y a ganarme mis minutos: he demostrado que puedo aportar muchísimo. Nadie me va a regalar nada y, si puedo jugar, no hay mejor sitio que el Barça. Quiero ganar títulos e ir a por todo. Entonces, para mí es el sitio perfecto", agregó.

Respecto a su continuidad, sentenció: "Creo que lo que he dicho ya. Quiero disfrutar e intentar ayudar para mejorar al equipo. Doy lo mejor de mí y si puede ser como en los últimos partidos, mejor. Estoy aquí para jugar y aprovechar los minutos para ganarme la confianza del técnico y los compañeros. Estoy preparado para todo", cerró.

Cabe destacar que algunas informaciones aseguran que el agente del formado en , Fernando Felicevich, ya habría tomado contacto con el Manchester United, aunque la opción "preferida" por el hombre de La Roja sería un retorno a la , debido a la estrecha relación que tiene con el DT del , Antonio Conte.

El artículo sigue a continuación

El internacional chileno suma, de momento, 388' repartidos en 11 compromisos ligueros, tres de ellos desde el inicio. Eso sí, registra cuatro dianas. Mientras que el nacido en alcanza 393' en 10 juegos. No ha aportado conversiones.

Vale resaltar, también, que con este triunfo, el Barcelona alcanzó nuevamente el liderato de (34), posición que comparte con el , que le había ganado más temprano a .