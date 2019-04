Rakitic le da el 'sí' a la Juventus, según La Gazzetta dello Sport

Según el rotativo italiano, el mediocampista del Barcelona jugará en Turín a partir de la próxima temporada.

El futuro de Ivan Rakitic es una incógnita. Aunque el jugador del ha repetido en más de una ocasión que su deseo es continuar en el Camp Nou , La Gazzetta dello Sport informó este domingo que el ex del jugará en la a partir de la temporada 2019/20. De acuerdo con el rotativo italiano, Rakitic ya le ha dado el 'sí' al conjunto italiano, que está próximo a ganar su octavo título de la en fila.

Rakitic, indiscutible en el once de Ernesto Valverde (como lo había sido para Luis Enrique Martínez), actualmente cumple su quinta temporada en la Ciudad Condal y su ascendencia no deja de crecer. Es el quinto jugador de campo en cuanto a minutos disputados y el propio entrenador azulgrana fue contundente ante la posibilidad de que el croata pudiera salir traspasado el próximo verano. "No pienso en que Rakitic no esté la próxima temporada" señalaba el 'txingurri' en relación al segundo centrocampista que más utiliza después de Sergio Busquets .

Sin embargo, no puede descartarse que Rakitic vaya a salir traspasado el próximo verano para financiar los fichajes del próximo verano del Barcelona. Porque con la incorporación de Frenkie De Jong, 86 millones de euros, la caja de los culés está vacía en estos momentos. Por lo tanto, el cuadro azulgrana deberá vender si quiere entrar en la puja por Matthijs De Ligt o Luka Jovic, dos objetivos que el club comparte con la plana mayor del fútbol europeo, y Rakitic es un jugador con un cartel elevadísimo a pesar de que ha cumplido 31 años el pasado 10 de marzo.

El pasado verano, como ya informó Goal, el Barcelona ni se planteó traspasarle. Incluso recibiendo ofertas como la del , que alcanzó los noventa millones de euros y tampoco el jugador quiso escuchar los cantos de las sirenas parisinas. "Nunca dudé de lo que tengo en el Barcelona" dijo en su momento el subcampeón del mundo, que lleva jugados 3.479 minutos en la actual campaña, marcando 5 goles y dando 9 asistencias en 45 partidos.

Le quedan todavía dos años de contrato y el Barcelona no ha movido ficha para renovarle, de todas formas. El club catalán no acaba de tomar una decisión de futuro en cuanto a él porque sabe que necesita dinero pero, a la vez, también asume que no será fácil encontrar centrocampistas con su perfil. Entre su edad, que en verano llega De Jong y la necesidad de hacer caja el Barça no acaba de encontrar una postura firme en cuanto a uno de los pilares del último lustro.