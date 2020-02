Rakitic: "Claro que me gustaría jugar con Cristiano Ronaldo"

El mediocampista del Barcelona había estado relacionado con la Juventus.

Ivan Rakitic, mediocampista croata del FC , aseguró este jueves que le encantaría jugar con Cristiano Ronaldo, emblema del y actual jugador de la de Turín.

En unas declaraciones realizadas para Bleacher Report, Rakitic dijo que "claro que me gustaría jugar con uno de los mejores jugadores de la historia. Realmente uno disfruta viendo como juega y ahora se puede comprobar lo que está haicneo en la Juvnetus. Para mí es uno de los mejores futbolistas de la historia".

Al mismo tiempo, Rakitic comentó que Lionel Messi "es increíble, es como si practicara otro deporte". El ex del resaltó que "para mí, Leo es el mejor futbolista de todos los tiempos". De hecho, señaló que "Leo es el mejor jugador con el que he jugado y contra el que me he enfrentado".

Por otro lado, Rakitic desveló que prefiere ganar el título de la con "antes que la porque ya tengo uno y, en cambio, me gustaría mucho ganar una Euro con Croacia".

Cabe señalar que la Juventus de Turín es uno de los posibles destinos de Rakitic en caso de que el mediocampista azulgrana decida abandonar el Camp Nou.