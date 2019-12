Rajada monumental de un jugador del Depor: "No ganamos ni a la ONCE"

Peru Nolaskoain, ex del Athletic, critica de forma contundente la mala racha del cuadro coruñés, que solo ha ganado 1 de 18 partidos

El Deportivo de la Coruña está en su peor momento, con mucha diferencia. Uno de los históricos del fútbol español, tras empatar en el derbi con el Lugo, es último en Segunda, habiendo ganado de sus primeros 18 encuentros solo 1.

A estas alturas de temporada, ha habido cambio de entrenador pero no ha resultado como deseaba la directiva gallega. Es por ello que uno de sus jugadores, Peru Nolaskoain, ha 'rajado' en Instagram sobre la mala racha del cuadro blanquiazul.

"Es increíble el año que estamos haciendo, no ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos, preocupante de verdad. Y aparte no salgo de fiesta. En vez de salir de fiesta para emborracharme y para olvidar la puta mierda de año que estoy haciendo, que estamos haciendo, me quedo en casa haciendo el subnormal".

El artículo sigue a continuación

🤯 La reflexión de Peru Nolaskoain, jugador del @RCDeportivo pic.twitter.com/CFCkzV8R1h — Tiempo de Juego (@tjcope) December 1, 2019

Hay que tener en cuenta que la reflexión del ex del Athletic estaba en la categoría 'mejores amigos', que solo pueden ver quienes selecciona el propio jugador, por lo que se ha filtrado las imágenes de Nolaskoain hablando realmente mal del equipo en el que se encuentra.

Estas palabras no hacen más que meter el dedo en la herida del Deportivo, que puede llegar a correr serio peligro de desaparecer si se confirma su descenso a esta temporada.