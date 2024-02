Rajada monumental de Frenkie de Jong contra la prensa: "Estoy cabreado con lo que escribís, salen muchas cosas que son mentira"

"Hablan de mi contrato, de mi situación, y es mucho humo. No daré cifras, pero se inventan una historia que no es verdad", dijo el mediocampista.

Frenkie de Jong ha comparecido este martes en rueda de prensa previa al partido del Barcelona contra el Napoli, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

En ese sentido, el internacional por Países Bajos ha arremetido contra la prensa, asegurando que se escriben "muchas mentiras" relacionadas con su futuro, su salario y su situación.

Estas son las respuestas que dejó De Jong mostrando un enfado monumental con la prensa y con lo que sale en los medios de comunicación:

El artículo sigue a continuación

Admite las críticas futbolísticas: "Yo considero el club a mis compañeros, el staff, estoy disfrutando mucho. La prensa a veces critica mi nivel, eso da igual porque cada uno puede tener su opinión. Pero las mentiras no las acepto"

El enfado y los presuntos inventos: "Es mucho humo, mucha mentira, la verdad es que está lejos de lo que cobro. No diré cifras, se han inventado una historia que no es verdad. Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños. Espero poder seguir muchos años jugando en el Barça" Próximo partido Liga de Campeones NAP BAR Previa del partido

De dónde sale lo que se escribe: "Eso no lo puedo decir, no tengo información de eso. Sé que muchas cosas se inventan, escribís cosas que no son verdad. Lo estáis haciendo en general con muchos jugadores, entrenadores incluso. No podéis hacer eso, estáis inventando cosas"

Su futuro: "La verdad es que estoy un poco cabreado con lo que escribís vosotros la gente en general. Salen muchas cosas que no son verdad, me está irritando".