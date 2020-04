Raimundo Orsi, el futbolista que se negó a invadir Etiopía

Campeón de todo pero a menudo desprovisto de medalla, el oriundo huyó del fascismo para evitar ser llamado a filas.

Durante el primer cuarto del siglo XX la mitad de los inmigrantes europeos que abandonaron el Viejo Continente para buscar fortuna en otros países eran italianos. La mayoría se establecieron a lo largo y ancho del continente americano, con especial predilección por , y . Muchos de ellos eran habitantes del sur de , donde las dificultades económicas eran, y son, más evidentes que en el norte. Sin embargo, también existía una fuerte presencia de emigrantes genoveses, especialmente en Buenos Aires. Fueron ellos los que poblaron mayoritariamente el famoso barrio de La Boca y también los que, en 1905, fundaron un club llamado .

Raimundo Orsi tenía entonces cuatro años. Había nacido en Argentina pero sus padres eran italianos, por lo que cuando en 1927 recibió la oferta de la , pensó que, después de haber triunfado durante diez temporadas vistiendo la camiseta del equipo de sus amores, Independiente, había llegado la hora de brillar en el país de sus padres.

Su ingreso en el calcio encontró muchos obstáculos, pues la Carta de Viareggio, promulgada en 1926, cerraba las puertas del fútbol italiano a todos los extranjeros. Sólo los oriundos podían encontrar una pequeña grieta por la que deslizarse hasta los terrenos de juego sin violar ninguna ley. Hasta entonces, en Italia jugaban unos ochenta futbolistas foráneos, la mayoría austríacos y húngaros, que tuvieron que marcharse a otro sitio a buscarse la vida después del decreto que promulgó el régimen fascista. Orsi, por su parte, tuvo que esperar a tener su pasaporte listo, por lo que se pasó un año entero sin jugar. Finalmente pudo debutar en 1928.

El delantero fue feliz en la Juventus. Vistió de bianconero durante siete temporadas y se convirtió en el goleador del primer equipo que consiguió cinco scudetti consecutivos. Por las noches se engominaba y disfrutaba acompañando con la guitarra el acordeón de su compañero en la Juve, Renato Cesarini. Pasó poco tiempo hasta que se convirtió en un italiano más. Almenos es lo que se podría pensar de alguien que fue protagonista destacado de la Copa del Mundo de 1934 que culminó con la azzurra levantando su primera Jules Rimet después de derrotar a Checoslovaquia. Pero resultó que Orsi y los también oriundos Enrique Guaita y Luis Monti nunca serían italianos de derecho pleno. Fueron los únicos tres integrantes de la selección que no recibieron la medalla de oro que les acreditaba como campeones.

Esta decisión no habría sido tan grave si los futbolistas no hubieran sido repudiados en sus países de origen. Los tres se convirtieron en traidores en su patria natal, Orsi y Monti en Argentina, y Guaita en Brasil, y fueron amenazados con no volver a vestir la albiceleste y la canarinha a menos que abandonaran Italia. Pero era en Italia donde todos ellos habían echado raíces. Al final, las circunstancias precipitaron los acontecimientos. Y ninguno de ellos tuvo que decidir nada.

En octubre de 1935 las tropas de Mussolini entraron en Etiopía y el ejército reclamó la presencia de los oriundos pero no la del resto de futbolistas que sí habían nacido y crecido en Italia. Fue entonces cuando Orsi y los futbolistas en su misma situación tomaron la decisión de largarse. El primero en huir fue Enrique Guaita, acompañado por los también romanistas Alejandro Scopelli y Andrés Stagnari, que se refugiaron en París. Pocas semanas después, se les uniría el propio Orsi.

Italia invadió Etiopía en siete meses. Pero lo hizo sin Orsi y el resto de los oriundos. La mayoría pudieron volver a sus países de origen donde fueron insultados hasta volver a ganarse la estima de los aficionados. Orsi regresó a Independiente y posteriormente también jugó para Boca Juniors, Platense y Almagro argentinos y para Peñarol de antes de colgar las botas en el Flamengo brasileño en 1939. También consiguió regresar a la selección y siguió metiendo goles pese a que en Italia el régimen había preferido que Orsi disparara con un fusil en lugar de utilizar las piernas.