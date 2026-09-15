Hay un jugador que parece tener una historia especial con los grandes del fútbol saudí y, cada vez que aparece en un gran duelo asiático, deja su huella de una manera dolorosa. Sofiane Rahimi volvió a escribir un nuevo capítulo de esta historia, después de liderar al Al Ain emiratí en la derrota del Al Nassr por cuatro goles a cero, evocando al mismo tiempo los recuerdos de una noche que sigue grabada en la memoria de la afición del Al Hilal.

Rahimi fue el factor común en dos victorias históricas del Al Ain sobre los dos gigantes del fútbol saudí, después de haber participado en la derrota del Al Hilal por cuatro goles a dos en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Asia de Élite de la temporada 2023-2024, antes de volver hoy a estar presente con fuerza en una nueva goleada, esta vez a costa del Al Nassr.

En el duelo ante el Al Hilal, Rahimi no fue un simple jugador dentro de la alineación del Al Ain, sino que se convirtió en el héroe del encuentro tras marcar tres goles ("hat-trick"), liderando a su equipo hacia una amplia victoria por 4-2 y dejando su huella en uno de los partidos más célebres del Al Ain en la competición asiática.

Y pocos años después, Rahimi se encontró de nuevo frente a un gran club saudí, pero la víctima esta vez fue el Al Nassr, que no pudo lidiar con el peligro del delantero marroquí ni con sus movimientos, repitiéndose así el escenario de la goleada, pero de una forma más dura para el conjunto de Al Alami.

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Rahimi no se conformó con participar en la victoria del Al Ain sobre el Al Nassr, sino que estuvo presente de forma directa en dos goles, tras marcar el tercer tanto en el minuto 72 y asistir después en el cuarto gol, que anotó Giacomarcs en el minuto 85, confirmando que fue la clave en la noche de la caída del conjunto de Al Alami.

Y así Rahimi se convirtió en el vínculo evidente entre las dos goleadas del Al Ain ante el Al Hilal y el Al Nassr, después de marcar un hat-trick en la portería del líder y volver luego ante el conjunto de Al Alami con un gol y una asistencia, continuando el marroquí con la creación de recuerdos dolorosos para los grandes del fútbol saudí en la Liga de Campeones de Asia.

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