Rahimi, en un mensaje desgarrador: Dios mío, no tengo fuerzas para ver a mi padre sufrir

Rahimi, en un conmovedor momento humano, la estrella internacional marroquí Sofiane Rahimi desveló el dolor que atenaza su corazón por el deterioro del estado de salud de su padre, en un mensaje cargado de tristeza que publicó a través de las redes sociales, con el que mostró el rostro humano de un jugador al que la afición está acostumbrada a ver en su mejor versión sobre el terreno de juego.

En una publicación de gran impacto, Rahimi derramó sus sentimientos con palabras que brotaron del corazón, diciendo: "Nada me ha quebrado salvo la enfermedad de mi padre. Me duele el corazón cuando él sufre, y ya he tenido suficiente cansancio, oh Dios, no tengo fuerzas para verlo sufrir", en una confesión sincera de la magnitud del sufrimiento que atraviesa a causa de la difícil situación de salud que afronta su padre.

El goleador marroquí no se limitó a expresar su dolor, sino que alzó las manos en oración a Dios todopoderoso, suplicando con palabras llenas de humildad: "Señor, tú sabes y ves cuánto me quebranta su enfermedad, así que ten piedad de su debilidad y sé compasivo con su estado, Señor, sana a mi padre".

Rahimi cerró su emotivo mensaje pidiendo a sus seguidores y admiradores que rezaran por la pronta recuperación de su padre, en una petición que reflejó cuánto necesita el apoyo moral durante este difícil trance que atraviesa su familia.

No tardaron miles de seguidores en reaccionar a la publicación de la estrella marroquí, quien se vio inundado por mensajes de solidaridad y oraciones desde distintas partes del mundo árabe, en una escena que refleja la enorme empatía humana hacia el jugador que abrió su corazón ante todos en un raro momento de debilidad humana.

Cabe recordar que Rahimi no reveló los detalles de la enfermedad que padece su padre, pero sus conmovedoras palabras bastaron para reflejar la magnitud del dolor que atenaza su corazón, mientras contempla cómo el hombre que fue su primer sostén en la vida lucha contra la enfermedad.