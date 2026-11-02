Todas las miradas se dirigen al esperado duelo entre el Al-Ittihad y el Al-Ain emiratí, después de que ambos equipos anunciaran sus alineaciones para el partido que los enfrenta en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, con una destacada presencia marroquí en la línea delantera, representada por Youssef En-Nesyri con la camiseta del Al-Ittihad, y Houssine Rahimi con el líder del Al-Ain, en un duelo que tiene un carácter especial entre los delanteros.

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El Al-Ittihad afronta el encuentro en busca de un resultado que refuerce su posición en su trayectoria continental y le dé un nuevo impulso en la pelea por la clasificación, mientras que el Al-Ain aspira a aprovechar el duelo para salir con un resultado positivo ante uno de los clubes más destacados de Arabia Saudí, en una prueba importante para sus aspiraciones asiáticas.

El partido adquiere una importancia adicional para ambos equipos, dado el valor de los enfrentamientos directos entre ellos y su deseo de imponer su personalidad sobre el terreno de juego.

Alineación del Al-Ittihad ante el Al-Ain

Portería: Predrag Rajković.

Defensa: Muhannad Al-Shanqeeti, Carlo Simić, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa.

Centro del campo: Dion Lopy, Georginio Wijnaldum, Houssem Aouar.

Ataque: Marwan Al-Sahafi, Youssef En-Nesyri, Steven Bergwijn.

Alineación del Al-Ain ante el Al-Ittihad

Portería: Khalid Essa.

Defensa: Lázaro, Ben Khalek, Rami Rabia, Skocko, Rodríguez.

Centro del campo: Kaku, Traoré, Palacios.

Ataque: Houssine Rahimi, Yiannis Giakoumakis.